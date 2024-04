ઈરાની સંસદમાં ‘ઈઝરાયેલ મૂર્દાબાદ’ના નારા લાગ્યા

રવિવારે મધ્ય પૂર્વમાં એક નવું યુદ્ધ શરૂ થયું છે. ઈરાને 300 થી વધુ ડ્રોનનો ઉપયોગ કરીને ઈઝરાયેલ પર હવાઈ હુમલા કર્યા હતા. આટલું જ નહીં ઈરાની સંસદમાં પણ આ હુમલાની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. સીરિયાની રાજધાની દમાસ્કસમાં ઈરાની દૂતાવાસ પર થયેલા હુમલા બાદ ઈરાને ઈઝરાયેલ પર 300થી વધુ ડ્રોન અને મિસાઈલ વડે હવાઈ હુમલા કર્યા હતા. આ પછી બંને દેશો વચ્ચે સશસ્ત્ર સંઘર્ષની શક્યતાઓ છે. ઈઝરાયેલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહુએ કહ્યું છે કે ઈરાનના હુમલાને રોકી દેવામાં આવ્યો છે. ઇઝરાયેલે લેબનોનમાં હુમલો કરીને હિઝબુલ્લા સાથે જોડાયેલા સંગઠનના ઠેકાણાઓને નષ્ટ કરવાનો દાવો કર્યો છે. આ બધાની વચ્ચે ઈરાનના ચીફ ઓફ સ્ટાફ મેજર જનરલ બઘેરીનું મોટું નિવેદન સામે આવ્યું છે. તેણે દાવો કર્યો કે ઓપરેશન સંપૂર્ણ રીતે સફળ રહ્યું છે અને ઈરાન તેને આગળ લઈ જવા માંગતું નથી. તેણે ઈઝરાયેલને ચેતવણી પણ આપી હતી.

Members of the Iranian parliament celebrating last night attack on Israel and chanting: “Death to Israel!”

One thing is clear:

We are strong, resilient and we will 𝐧𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐠𝐢𝐯𝐞 𝐢𝐧 𝐭𝐨 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐨𝐫.

Those who harm the people of Israel will pay the price. pic.twitter.com/1OXpFbLbWD

