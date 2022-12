ભાજપની ભવ્ય જીતની કમલમમાં શાનદાર ઉજવણી

ભાજપનું ગુજરાતમાં 27 વર્ષથી શાસન છે, પરંતુ ભાજપ અત્યાર સુધી માધવસિંહ સોલંકીનો 149 બેઠકોનો રેકોર્ડ તોડી શકી ન હતી. પરંતું ભાજપે હવે એ પણ હાંસિલ કરી દીધું છે. ભાજપે ટ્રેન્ડમાં માધવસિંહનો 149 સીટનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. ત્યારે હવે કોઈ કહી નહિ શકે કે, ભાજપે બહુમત તો મેળવી પણ માધવસિંહનો રેકોર્ડ તોડી શકી નથી, ભાજપે આજે 149 થી વધુ બેઠકો પર લીડ મેળવીને આ વાત પર પણ પૂર્ણવિરામ મૂક્યું છે. ત્યારે ભાજપમાં ચારેતરફ ઉજવણીની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. કમલમમાં ઉજવણી શરૂ થઈ ગઈ છે, તો ફટાકડા ફોડીને ઉમેદવારો જીતની ઉજવણી કરતા જોવા મળી રહ્યાં છે. કમલમમાં ઢોલનગારાના તાલે ઉજવણી શરૂ થઈ ગઈ છે. તો ભાજપની જીતના ગરબા લેવાઈ રહ્યાં છે. તો આ સાથે દિગ્ગજ નેતાઓ કમલમ પહોંચી રહ્યાં છે. સી.આર પાટીલ અને ભૂપેન્દ્ર પટેલે ગુજરાતના લોકોનો આભાર માન્યો હતો.

Bhupendra Patel to take oath as Gujarat CM on December 12; PM Modi, Amit Shah to attend ceremony

સી.આર.પાટીલે ભાજપની આ શાનદાર જીતને લઈને ખુશી વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે, પ્રચંડ બહુમતી સાથે ગુજરાતમાં સરકાર બની રહી છે. પ્રધાનમંત્રીએ અમને સતત માર્ગદર્શન આપ્યું. હતું. આ જીતનો શ્રેય પ્રધાનમંત્રી મોદીને જાય છે. વિકાસને ગુજરાતની જનતાએ પસંદ કર્યો છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે અમિત શાહે પણ અમને સતત માર્ગદર્શન આપ્યું છે અને લાખો કાર્યકર્તાઓની મહેનતના કારણે આ જીત થઇ છે. અન્ય ભાજપ શાસિત રાજ્યોના CMનો પણ આભાર માનું છું. 27 વર્ષના સકારાત્મક અભિગમના કારણે જીત થઈ છે. હવે વૈભવશાળી, અગ્રેસર ગુજરાતનું સપનું લઈને આગળ ચાલીએ. તો સાથે સાથે વિપક્ષ પર પ્રહાર કરતા કહ્યું કે, કેટલાય લોકોએ અહીંયા આવીને ખોટા વાયદા કર્યા. ષડ્યંત્રકારીઓને ગુજરાતની જનતાએ જાકારો આપ્યો છે.

BJP's Bhupendra Patel to take oath as chief minister of Gujarat for the second time on 12th December. pic.twitter.com/wK3tXJxFYA

