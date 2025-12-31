CBSE એ 3 માર્ચે યોજાનારી ધોરણ 10 અને 12 ની પરીક્ષાઓનું ટાઈમટેબલ બદલ્યું

CBSE ની સત્તાવાર સૂચના અનુસાર, ધોરણ ૧૦ ની પરીક્ષાઓ, જે મૂળ ૩ માર્ચ, ૨૦૨૬ ના રોજ યોજાવાની હતી, હવે ૧૧ માર્ચ, ૨૦૨૬ ના રોજ યોજાશે. ધોરણ ૧૨ ના વિદ્યાર્થીઓ માટે, ૩ માર્ચ, ૨૦૨૬ ના રોજ યોજાનારી પરીક્ષાઓ હવે ૧૦ એપ્રિલ, ૨૦૨૬ ના રોજ યોજાશે. બોર્ડે ધોરણ ૧૨ ના સમયપત્રકમાં નોંધપાત્ર અંતર માટે વિષય-સંબંધિત કારણો સ્પષ્ટ કર્યા નથી અને પુનરોચ્ચાર કર્યો કે આ નિર્ણય ફક્ત વહીવટી કારણોસર લેવામાં આવ્યો છે.
બોર્ડે જણાવ્યું હતું કે ફક્ત ૩ માર્ચે યોજાનારી પરીક્ષાઓના સમયપત્રકને ફરીથી ગોઠવવામાં આવ્યા છે; બાકીના પરીક્ષાના સમયપત્રકમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. બોર્ડે જણાવ્યું હતું કે ધોરણ ૧૦ અને ધોરણ ૧૨ ની પરીક્ષાઓ તમામ કેન્દ્રો પર એકરૂપતા અને પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે કડક પ્રોટોકોલ હેઠળ લેવામાં આવે છે, અને સમયપત્રકમાં કોઈપણ ફેરફાર કાળજીપૂર્વક વહીવટી સમીક્ષા પછી કરવામાં આવે છે.
કયા વિષયોની તારીખો બદલાઈ ગઈ છે?
ધોરણ ૧૦ માટે, ફરીથી નિર્ધારિત પરીક્ષાઓમાં તિબેટીયન, જર્મન, નેશનલ કેડેટ કોર્પ્સ, ભોટી, લિમ્બુ, લેપ્ચા અને કર્ણાટક સંગીત (સ્વર)નો સમાવેશ થાય છે. ધોરણ ૧૨ માટે, મુલતવી રાખેલ પેપર કાનૂની અધ્યયન છે. CBSE એ શાળાઓને સૂચના આપી છે કે પરીક્ષા દરમિયાન મૂંઝવણ ટાળવા માટે બદલાયેલી તારીખો વિશે વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓને તાત્કાલિક જાણ કરે. ઉમેદવારોને વિગતો માટે સત્તાવાર સૂચનાનો સંપર્ક કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.