ભારત જાપાનને પાછળ છોડીને વિશ્વનું ચોથું સૌથી મોટું અર્થતંત્ર બન્યું

$4.18 ટ્રિલિયનના GDP સાથે, ભારત જાપાનને પાછળ છોડીને વિશ્વની ચોથી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બની ગયું છે અને આગામી 2.5 થી 3 વર્ષમાં જર્મનીને ત્રીજા સ્થાનેથી દૂર કરવા માટે તૈયાર છે. ભારતનો અંદાજિત GDP 2030 સુધીમાં $7.3 ટ્રિલિયન થશે. કુલ સ્થાનિક ઉત્પાદન (GDP) દ્વારા યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ચીન વિશ્વના બે સૌથી મોટા અર્થતંત્રો છે.
ભારતનો વાસ્તવિક GDP 2025-26 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં 8.2% વધ્યો, જે પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં 7.8% અને પાછલા નાણાકીય વર્ષના ચોથા ક્વાર્ટરમાં 7.4% હતો. વૃદ્ધિની ગતિએ વધુ આશ્ચર્યચકિત કર્યું, 2025-26 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં GDP છ ક્વાર્ટરમાં તેના ઉચ્ચતમ સ્તર પર પહોંચ્યો, જે સતત વૈશ્વિક વેપાર અનિશ્ચિતતાઓ વચ્ચે ભારતની સ્થિતિસ્થાપકતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
વિશ્વ બેંક 2026 માં 6.5 ટકા વૃદ્ધિનો અંદાજ લગાવે છે. મૂડીઝ 2026 માં 6.4 ટકા અને 2027 માં 6.5 ટકા વૃદ્ધિ સાથે ભારત સૌથી ઝડપથી વિકસતું G20 અર્થતંત્ર રહેશે તેવી અપેક્ષા રાખે છે. IMF એ 2025 માટે 6.6 ટકા અને 2026 માટે 6.2 ટકા વૃદ્ધિનો અંદાજ લગાવ્યો છે. OECD એ 2025 માં 6.7 ટકા અને 2026 માં 6.2 ટકા વૃદ્ધિનો અંદાજ લગાવ્યો છે.
ટોચના 10 અર્થતંત્રો
- યુએસએ
- ચીન
- જર્મની
- ભારત
- જાપાન
- યુકે
- ફ્રાન્સ
- ઇટાલી
- રશિયા
- કેનેડા