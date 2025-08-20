રેખા ગુપ્તા પર હુમલો કરનાર આરોપી સામે કેસ નોંધાયો

દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તા પર હુમલો કરવાના આરોપી સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. ભારતીય દંડ સંહિતા (BNS) ની કલમ 109 એટલે કે હત્યાનો પ્રયાસ હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. આ કલમમાં 10 વર્ષ સુધીની કેદ અને દંડની જોગવાઈ છે. આરોપી ગુજરાતના રાજકોટનો રહેવાસી છે. તેની ઉંમર 41 વર્ષ છે અને તેનું નામ રાજેશ ખીમજી છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આરોપી પ્રાણી પ્રેમી છે. તે રખડતા કૂતરાઓ વિરુદ્ધ સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયથી ગુસ્સે હતો. તેણે જાહેર સુનાવણી દરમિયાન મુખ્યમંત્રી પર હુમલો કર્યો. આમાં રેખા ગુપ્તાને પણ ઘણી ઇજાઓ થઈ છે.
In the matter of the attack on the CM Rekha Gupta, a case under sections 109(1), 132, and 221 BNS has been registered at PS Civil Lines. The accused has been taken into police custody, and further investigation is ongoing from all possible angles: Delhi Police pic.twitter.com/1kCKObDLvv
— IANS (@ians_india) August 20, 2025
આરોપીની માતાનું નિવેદન સામે આવ્યું
આ ઘટના બનતાની સાથે જ ત્યાં અરાજકતા મચી ગઈ. લાંબા સમય સુધી ત્યાં હોબાળો મચી ગયો. આ પછી, દિલ્હી પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી અને તેની સતત પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. ઘટના પછી, આરોપીની માતાનું નિવેદન પણ બહાર આવ્યું. જેમાં તેણીએ જણાવ્યું હતું કે તે પ્રાણી પ્રેમી છે અને સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશથી ખૂબ ગુસ્સે હતો. આ પછી તેણે દિલ્હી જવાનું નક્કી કર્યું. તે ઘણા વર્ષોથી કૂતરા અને ગાયોને રોટલી ખવડાવી રહ્યો છે. આરોપી રિક્ષા ચલાવે છે.