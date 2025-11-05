કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે વર્લ્ડ કપ પછી એક ખાસ ટેટૂ કરાવ્યું

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે પોતાની વર્લ્ડ કપ જીતને એક ખાસ યાદ બનાવી છે. તેણીના હાથ પર વર્લ્ડ કપ ટેટૂ કરાવ્યું છે. આ સ્ટાર ખેલાડીએ તેના બાઈસેપ પર વર્લ્ડ કપ ટ્રોફીનું ટેટૂ કરાવ્યું છે, જે હવે તેને દરરોજ સવારે તેની સૌથી મોટી સિદ્ધિની યાદ અપાવશે. હરમનપ્રીતે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર તેના નવા ટેટૂનો ફોટો શેર કર્યો છે. તેણીએ તેની પોસ્ટમાં લખ્યું, હું પહેલા દિવસથી તમારી રાહ જોતી હતી, અને હવે હું તમને દરરોજ સવારે જોવા માટે આભારી છું.” હરમનપ્રીતે વર્લ્ડ કપ જીત્યાના બીજા દિવસે ટેટૂ કરાવ્યું. તે અને તેની ટીમ મંગળવારે સાંજે નવી દિલ્હી પહોંચ્યા, જ્યાં તેઓ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને મળશે.
View this post on Instagram
ભારતની લાંબા સમયથી રાહ જોવાતી મહિલા વર્લ્ડ કપ જીત રવિવારે આવી, જ્યારે ટીમ ઇન્ડિયાએ દક્ષિણ આફ્રિકાને 52 રનથી હરાવીને ઇતિહાસ રચ્યો. ડીવાય પાટિલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી ફાઇનલમાં, શેફાલી વર્માના ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શન અને દીપ્તિ શર્માના ઘાતક પાંચ વિકેટના કારણે ભારતે શાનદાર વિજય મેળવ્યો.
અગાઉ, સેમિફાઇનલમાં સાત વખતના ચેમ્પિયન ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવીને ભારતે બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા હતા. તે મેચમાં, હરમનપ્રીતે 89 રન બનાવ્યા અને જેમીમાહ રોડ્રિગ્સ સાથે 167 રનની ભાગીદારી કરી જેથી ટીમને 339 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરવામાં મદદ મળી, જે મહિલા વનડે ઇતિહાસમાં સૌથી સફળ પીછો હતો.