છ રાજ્યોમાં પેટાચૂંટણી જાહેર; સાત વિધાનસભા બેઠકો પર 5 સપ્ટેમ્બરે મતદાન

ચૂંટણી પંચે વિધાનસભાની સાત બેઠકો પર પેટાચૂંટણીની જાહેરાત કરી છે. જે રાજ્યોમાં પેટાચૂંટણી યોજાવાની છે તેમાં ઝારખંડ, ત્રિપુરા, કેરળ, પશ્ચિમ બંગાળ, ઉત્તર પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડનો સમાવેશ થાય છે. આ છ રાજ્યોની સાત વિધાનસભાની પેટાચૂંટણી 5 સપ્ટેમ્બરે યોજાશે. મળતી માહિતી મુજબ, ઝારખંડની ડુમરી વિધાનસભા સીટ જગરનાથ મહતો (JMM)ના નિધન બાદ ખાલી પડી હતી. એ જ રીતે, કેરળની પુથુપલ્લી વિધાનસભા બેઠક પર ઓમેન ચાંડી (કોંગ્રેસ), ત્રિપુરાની બોક્સાનગર બેઠક પર સમસુલ હક (CPIM), પશ્ચિમ બંગાળની ધૂપગુરી SC વિધાનસભા બેઠક પર બિષ્ણુ પાંડે (BJP) અને ઉત્તરાખંડની બાગેશ્વર (SC) બેઠક પર ચંદન રામ દાસ (BJP) ચુંટાયા બાદ તેમની જીત થઈ હતી. મૃત્યુ ત્રિપુરાની બીજી ધાનપુર વિધાનસભા બેઠક ભાજપના નેતા પ્રતિમા ભીમિકના રાજીનામાને પગલે ખાલી પડી હતી. તેવી જ રીતે, ઉત્તર પ્રદેશમાં ઘોસી વિધાનસભા બેઠક દારા સિંહ ચૌહાણના સપામાંથી રાજીનામું આપ્યા બાદ ખાલી પડી હતી.

By-elections to seven Legislative Assemblies of Jharkhand, Tripura, Kerala, West Bengal, Uttar Pradesh and Uttarakhand to be held on 5th September pic.twitter.com/dcVMW1o06l

— ANI (@ANI) August 8, 2023