ઝોમેટાના સ્થાપક, કંપનીનું એક જ સ્ટાર્ટઅપમાં રોકાણથી ભારે ઊહાપોહ

નવી દિલ્હીઃ લોજિસ્ટિક ટેક્નોલોજી પ્લેટફોર્મ શિપરોકેટે કહ્યું હતું કે કંપનીએ ઝોમેટો, ટેમાસેક અને લાઇટરોક ઇન્ડિયાનીની સંયુક્ત આગેવાનીમાં 185 મિલિયન ડોલર (રૂ. 1380 કરોડ) સિરીઝ ઈ-ફન્ડિંગ રાઉન્ડ માટે એક સમજૂતી પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે.

એ વર્ષે 2021માં શિપરોકેટના ત્રીજા દોરમાં ફન્ડિંગનું પ્રતીક છે, જેનાથી કુલ ફંડ 28 કરોડ ડોલરે પહોંચી ગયું છે. જોકે શિપરોકેટમાં આ મૂડીરોકાણ પછી ઊહાપોહ મચી ગયો છે.

ઇન્ફોસિસના ભૂતપૂર્વ CFO ટીવી મોહનદાસ પાઈએ એક ટ્વીટ કર્યું છે, જે પછી ઝોમેટાના આ ફન્ડિંગ પર બબાલ થઈ છે. તેમણે આશ્ચર્ય વ્યક્ત કર્યું છે કે જો કોઈ પ્રમોટર અને લિસ્ટેડ કંપની- બંને કોઈ સ્ટાર્ટઅપમાં મૂડીરોકાણ કરે તો એ અનોખો મામલો છે. વાસ્તવમાં લિસ્ટેડ કંપનીના સ્થાપક દીપેન્દર ગોયલે પણ એ સ્ટાર્ટઅપમાં પહેલેથી મૂડીરોકાણ કરેલું છે.

Thanks!Look I do not know you well, know @sbikh better! He is a star and has proven himself! Good to see such principles! Listed start ups should set high standards. Obviously as a pioneer you have to carry the Flag! Maybe that press release should have carried this too! Best https://t.co/t2lusSpvEf

