NSE: વાયરલ વીડિયો પર CEO આશિષ ચૌહાણની સ્પષ્ટતા

મુંબઈ: નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ(NSE)ના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને સીઈઓ (ચીફ એકિઝકયુટિવ ઓફિસર) આશિષકુમાર ચૌહાણ (Ashish Chauhan Fake Video)નો સ્ટોકની ભલામણ કરતો એક ઓડિયો વીડિયો સોશિયલ

મીડિયા પર ફરી રહ્યો છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસથી વાયરલ થયેલા આ વીડિયોમાં આશિષ ચૌહાણને સ્પેશિફિક સ્ટોકની ભલામણ કરતા બતાવવામાં આવ્યા છે. ત્યારે આ વીડિયો મામલે NSEએ પોતાના રોકાણકારોને સાવચેત રહેવાની સલાહ આપતી અખબારી યાદી બહાર પાડી છે અને વીડિયોને બનાવટી ગણાવ્યો છે. વાસ્તવિકતામાં NSEના CEO આશિષ ચૌહાણે કોઈ પણ પ્રકારના સ્પેશિફિક સ્ટોકની ભલામણ કરી નથી.

Caution – clarification on fake audio/ videos of NSE MD and CEO recommending specific stocks – circulating on social media for last few days. @NSEIndia pic.twitter.com/SOphwN9Onf

— Ashish Chauhan (@ashishchauhan) April 10, 2024