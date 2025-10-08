બ્રિટનના PM કીર સ્ટાર્મર ભારત પહોંચ્યા, મોદી સાથે કરશે મુલાકાત

મુંબઈઃ બ્રિટનના PM કીર સ્ટાર્મર મુંબઈ પહોંચ્યા છે. બ્રિટનના PM બન્યા બાદ તેમની આ પ્રથમ ભારત મુલાકાત છે. સ્ટાર્મર સાથે એક મોટું પ્રતિનિધિમંડળ પણ આવ્યું છે. સ્ટાર્મર અને PM નરેન્દ્ર મોદી વચ્ચે મુંબઈમાં મુલાકાત થશે., જ્યાં બંને નેતાઓ ભારત-બ્રિટન વચ્ચેની વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીના વિવિધ પાસાંઓ અને વેપાર તથા મૂડીરોકાણ ક્ષેત્રે થયેલી પ્રગતિની સમીક્ષા કરશે.
મુંબઈમાં અનેક પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદઘાટન કરશે PM મોદીPM મોદી મુંબઈમાં અનેક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન કરશે. બંને નેતાઓ ભારત-બ્રિટન વચ્ચેના “વ્યાપક આર્થિક અને વેપાર કરાર” (CETA) વિષે ચર્ચા કરશે, જે ભવિષ્યની આર્થિક ભાગીદારીનો મુખ્ય સ્તંભ ગણાશે. બંને ઉદ્યોગપતિઓ અને વેપાર જગતના નેતાઓ સાથે પણ મુલાકાત કરશે.
‘જિયો વર્લ્ડ સેન્ટર’માં કાર્યક્રમ
મોદી અને સ્ટાર્મર પ્રાદેશિક અને વૈશ્વિક મહત્વના મુદ્દાઓ પર પણ વિચારવિમર્શ કરશે. ગુરુવારે બંને નેતાઓ ‘જિયો વર્લ્ડ સેન્ટર’માં યોજાનારા ‘ગ્લોબલ ફિનટેક ફેસ્ટ’ (GFF)ના છઠ્ઠા સંસ્કરણમાં ભાગ લેશે અને જનસમૂહને સંબોધિત કરશે.‘ગ્લોબલ ફિનટેક ફેસ્ટ 2025’ વિશ્વભરના ઇનોવેટર્સ, નીતિ નિર્માતાઓ, કેન્દ્રીય બેન્કરો, નિયમનકારો, રોકાણકારો, શૈક્ષણિકો અને ઉદ્યોગના નેતાઓને એક મંચ પર લાવતા વૈશ્વિક સ્તરનો કાર્યક્રમ છે. આ વર્ષે કોન્ફરન્સનો વિષય છે — સારી દુનિયા માટે નાણાકીય સશક્તીકરણ, જે ટેક્નોલોજી અને માનવ મૂલ્યોના સમન્વયથી નૈતિક અને ટકાઉ નાણાકીય ભવિષ્ય ઘડવા પર કેન્દ્રિત છે.
આ વર્ષે 75થી વધુ દેશોના 1,00,000થી વધુ પ્રતિભાગીઓ જોડાશે, જે તેને વિશ્વના સૌથી મોટા ફિનટેક ઇવેન્ટ્સમાંનું એક છે.
7500 કંપનીઓ, 800 સ્પીકર્સ, 400 પ્રદર્શનકારો
આ કાર્યક્રમમાં આશરે 7500 કંપનીઓ, 800 વક્તાઓ, 400 પ્રદર્શનકારો અને 70 જેટલા દેશોના નાણાકીય નિયમનકારો ભાગ લેશે.