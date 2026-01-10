બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓની હત્યા પર બ્રિટિશ સાંસદે આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો

બ્રિટિશ સાંસદ પ્રીતિ પટેલે બાંગ્લાદેશમાં લઘુમતીઓ, ખાસ કરીને હિન્દુઓને નિશાન બનાવવા પર નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. તેમણે બ્રિટિશ સરકારને આ મામલે યોગ્ય પગલાં લેવા વિનંતી કરી છે.
બ્રિટિશ સંસદ સભ્ય અને વિદેશ, રાષ્ટ્રમંડળ અને વિકાસ બાબતોના શેડો સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ પ્રીતિ પટેલે બાંગ્લાદેશની પરિસ્થિતિને ચિંતાજનક ગણાવી. દક્ષિણ એશિયાઈ દેશમાં ધાર્મિક સ્વતંત્રતાના રક્ષણ માટે હાકલ કરતા, તેમણે યુકે સરકારને બાંગ્લાદેશમાં સ્થિરતા લાવવા અને એવા ભવિષ્ય તરફ કામ કરવા વિનંતી કરી જ્યાં ધાર્મિક સ્વતંત્રતા સુરક્ષિત હોય અને હિન્દુઓ સુરક્ષિત હોય.
બ્રિટિશ વિદેશ સચિવને પત્ર
બ્રિટિશ વિદેશ સચિવને લખેલા પત્રમાં, પટેલે જણાવ્યું હતું કે 18 દિવસના સમયગાળામાં ઓછામાં ઓછા છ હિન્દુઓની હત્યાના અહેવાલો આવ્યા છે. તેમણે આ સ્તરના અત્યાચાર અને હિંસાને અસ્વીકાર્ય ગણાવી હતી. તેમણે યાદ કર્યું કે ડિસેમ્બર 2024માં, તત્કાલીન ઇન્ડો-પેસિફિક મંત્રીએ કહ્યું હતું કે તેમણે બાંગ્લાદેશની મુલાકાત લીધી હતી અને ધાર્મિક લઘુમતીઓની સુરક્ષા અંગે ચર્ચા કરી હતી. પટેલે બ્રિટિશ સરકારને પૂછ્યું કે છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયામાં હિંસામાં થયેલા હાલના વધારા અંગે ચર્ચા કરવા માટે તેમણે બાંગ્લાદેશી અધિકારીઓ સાથે કયો સીધો સંપર્ક કર્યો છે.
પ્રીતિ પટેલે પત્રમાં લખ્યું, “હિંસામાં થયેલા વધારાને ધ્યાનમાં રાખીને, શું તમે વર્ણન કરી શકો છો કે છેલ્લા એક વર્ષમાં કયા દેખરેખ અને પ્રતિનિધિત્વના પગલાં લેવામાં આવ્યા છે? શું તમે વર્ણન કરી શકો છો કે હિંસામાં થયેલા હાલના વધારા અંગે છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયામાં તમે અને તમારા મંત્રીઓએ બાંગ્લાદેશી અધિકારીઓ અને તમારા સમકક્ષો સાથે કયો સીધો સંપર્ક કર્યો છે? હિન્દુ સમુદાયોને હિંસા અને હુમલાઓથી બચાવવા માટે લેવામાં આવતા પગલાં વિશે તમને શું ખાતરી મળી છે? શું તમે આ બાબતો પર યુકેમાં બાંગ્લાદેશના હાઇ કમિશનર સાથે વાત કરી છે?”
સાંસદે યુકે સરકારને પ્રશ્નો પૂછ્યા
સાંસદ પ્રીતિ પટેલે યુકે સરકારને પૂછ્યું કે તે બાંગ્લાદેશને સ્થિર કરવા અને લઘુમતીઓ માટે સન્માન અને સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે પ્રદેશમાં ભાગીદારો સાથે શું કરી રહી છે. મુહમ્મદ યુનુસના નેતૃત્વ હેઠળની વચગાળાની સરકાર હેઠળ બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓ સહિત લઘુમતીઓ સામે હિંસામાં વધારો જોવા મળ્યો છે, જેનાથી વિશ્વભરના લોકો અને અસંખ્ય માનવાધિકાર સંગઠનો ગુસ્સે થયા છે.
7 મહિનામાં 100 થી વધુ મૃત્યુ
આ દરમિયાન, હ્યુમન રાઇટ્સ કોંગ્રેસ ફોર બાંગ્લાદેશ માઇનોરિટીઝ (HRCBM) એ દેશભરમાં લઘુમતીઓ પર વધતા હુમલાઓનું નિરીક્ષણ કર્યું છે. એજન્સીએ છેલ્લા 7 મહિનામાં 100 થી વધુ મૃત્યુનું દસ્તાવેજીકરણ કર્યું છે. માનવાધિકાર સંગઠને આરોપ લગાવ્યો છે કે હિંસા એકલ-અસલ ઘટનાઓને બદલે લઘુમતીઓને લક્ષ્ય બનાવવાની રાષ્ટ્રવ્યાપી પેટર્નને પ્રતિબિંબિત કરે છે. 6 જૂન, 2025 અને 5 જાન્યુઆરી, 2026 ની વચ્ચે, બાંગ્લાદેશના તમામ આઠ વિભાગો અને 45 જિલ્લાઓમાં લિંચિંગ, હત્યા અને શંકાસ્પદ મૃત્યુ સહિત લઘુમતીઓના 116 મૃત્યુ નોંધાયા હતા. આ લક્ષિત અત્યાચારોનો રાષ્ટ્રવ્યાપી પેટર્ન છે.