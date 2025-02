ટ્રમ્પની ટેરિફ ધમકી વચ્ચે બ્રિટન ભારતની નજીક આવ્યું

બ્રિટિશ વેપાર સચિવ જોનાથન રેનોલ્ડ્સે સોમવારે જણાવ્યું હતું કે ભારતના વાઇબ્રન્ટ બજાર સાથે મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) સુરક્ષિત કરવો એ બ્રિટિશ સરકારની ટોચની પ્રાથમિકતા છે. બંને દેશો વચ્ચે મુક્ત વેપાર કરાર અંગે લાંબા સમયથી વાતચીત ચાલી રહી છે, પરંતુ ગયા વર્ષે બંને દેશોમાં સામાન્ય ચૂંટણીઓને કારણે આ વાતચીત અટકી ગઈ હતી. હવે બ્રિટિશ વેપાર સચિવ રેનોલ્ડ્સ મુક્ત વેપાર કરાર પર વાટાઘાટો આગળ વધારવા માટે ભારતની ત્રણ દિવસની મુલાકાતે છે. ભારત અને બ્રિટન વચ્ચે મુક્ત વેપાર કરાર પર વાતચીત એવા સમયે થઈ રહી છે જ્યારે યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વિશ્વભરના દેશો પર ભારે ટેરિફ લાદી રહ્યા છે.

During the meeting, our discussions focused on advancing the India-UK Free Trade Agreement negotiations and ensuring that the agreement is balanced, ambitious and mutually beneficial.

Reaffirmed the commitment to strengthening trade and investment ties while unlocking new… pic.twitter.com/2GLnn8LmEy

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) February 24, 2025