નાગપુરમાં સંઘના મુખ્યાલયને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી

મહારાષ્ટ્રના નાગપુરમાં સંઘ મુખ્યાલય (RSS મુખ્યાલય)ને બોમ્બની ધમકી મળી છે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, કોઈ અજાણ્યા વ્યક્તિએ ફોન કરીને આ ધમકી આપી છે. આ કોલની માહિતી પોલીસને આપવામાં આવી છે. ત્યારથી પોલીસ સમગ્ર મામલાની તપાસમાં લાગેલી છે. આ સાથે યુનિયન હેડક્વાર્ટરની પોલીસ સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે. હેડક્વાર્ટરની સુરક્ષા માટે વધારાની પોલીસ ફોર્સ તૈનાત કરવામાં આવી છે, જ્યારે અહીં આસપાસ રહેતા લોકોની અવરજવર પર ખાસ નજર રાખવામાં આવી રહી છે.

Maharashtra | Police Control Room today received a call from an unknown person threatening to blow up RSS headquarters. Investigation underway: Amitesh Kumar, CP Nagpur

