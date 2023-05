ઓસ્ટ્રેલિયાથી પરત ફરી રહેલા PM મોદીના સ્વાગત માટે BJPની ભવ્ય તૈયારીઓ, કરી શકે છે રોડ શો

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પાપુઆ ન્યુ ગિની, જાપાન અને ઓસ્ટ્રેલિયાની મુલાકાત પૂર્ણ કરીને સિડનીથી રવાના થઈ ગયા છે. પીએમ મોદી ગુરુવારે (25 મે) સવારે પાંચ વાગ્યે દિલ્હી પહોંચશે. તેમના સ્વાગત માટે ભાજપ દ્વારા ભવ્ય તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર એરપોર્ટ પર સેંકડો લોકો પહોંચી શકે છે. આ દરમિયાન પીએમ મોદી રોડ શો પણ કરી શકે છે. દિલ્હી ભાજપના અધ્યક્ષ વીરેન્દ્ર સચદેવાએ પણ ભાજપના કાર્યકરોને બપોરે 3 વાગ્યા સુધીમાં પાલમના ટેક્નિકલ એરપોર્ટ પર પહોંચી જવાની અપીલ કરી છે.

PM Narendra Modi emplanes for Delhi from Australia’s Sydney

વાસ્તવમાં પીએમ મોદી જી-7ની વાર્ષિક સમિટમાં ભાગ લેવા માટે 19 થી 21 મે દરમિયાન જાપાનના હિરોશિમામાં હતા. આ દરમિયાન તેમણે વડાપ્રધાન ફુમિયો કિશિદા સહિત અનેક નેતાઓ સાથે દ્વિપક્ષીય વાતચીત પણ કરી હતી. આ પછી, મોદી ઈન્ડો-પેસિફિક આઈલેન્ડ્સ કોઓપરેશન (FIPIC) સમિટના ફોરમના સહ-યજમાન માટે પાપુઆ ન્યૂ ગિની પહોંચ્યા. આ દરમિયાન તેઓ દ્વિપક્ષીય સંબંધોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પેસિફિક ટાપુ દેશોના નેતાઓને મળ્યા હતા. ત્યારબાદ પીએમ મોદી 22 થી 24 મે સુધી ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રવાસે હતા.

#WATCH | PM Modi emplanes for Delhi from Australia’s Sydney at the end of his three-nation tour pic.twitter.com/S0MkK9Fati

— ANI (@ANI) May 24, 2023