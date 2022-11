MCD ચૂંટણીમાં ભાજપે 11 બળવાખોર કાર્યકરોને કર્યા સસ્પેન્ડ

દિલ્હી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણીમાં ભાજપે બળવાખોરો સામે કાર્યવાહી કરી છે. પાર્ટીએ 11 નેતાઓને પાર્ટીમાંથી છ વર્ષ માટે સસ્પેન્ડ કર્યા છે. આ નેતાઓએ MCD ચૂંટણીમાં પાર્ટીના નેતાઓ સામે લડવાનું નક્કી કર્યું. ભાજપે આ પગલાને પાર્ટી પ્રત્યે અનુશાસનહીન ગણાવ્યું છે અને તેને સસ્પેન્ડ કરવાની કાર્યવાહી કરી છે.

Delhi BJP suspends 11 rebel candidates from the party for 6 years pic.twitter.com/7zsKKI8iMa

— ANI (@ANI) November 21, 2022