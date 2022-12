ભાજપે કોંગ્રેસના પૂર્વ નેતાઓને મોટી જવાબદારી સોંપી છે. જયવીર શેરગીલને પ્રવક્તા બનાવવામાં આવ્યા છે, અમરિંદર સિંહ અને જાખડની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ શુક્રવારે (2 ડિસેમ્બર) કોંગ્રેસના ભૂતપૂર્વ નેતા જયવીર શેરગીલને તેના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા તરીકે નિયુક્ત કરવાની જાહેરાત કરી. સાથે જ પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અમરિંદર સિંહ અને સુનીલ જાખરને રાષ્ટ્રીય કાર્ય સમિતિમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. બંને નેતાઓ લાંબા સમયથી કોંગ્રેસમાં છે. આ સિવાય યુપી બીજેપી અધ્યક્ષ સ્વતંત્ર દેવ સિંહને પણ રાષ્ટ્રીય કાર્યકારિણીના સભ્ય બનાવવામાં આવ્યા છે.

"I express my heartfelt gratitude to Prime Minister Narendra Modi, BJP national president JP Nadda and Home Minister Amit Shah for appointing me as the national spokesperson of the world's largest party," twitter Jaiveer Shergill pic.twitter.com/mvIu4o2uPV

— ANI (@ANI) December 2, 2022