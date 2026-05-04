ભાજપનો ત્રિવેણી સંગમ: બંગાળ અને આસામ બાદ કેરળમાં પણ કમળ ખીલ્યું

ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પશ્ચિમ બંગાળ અને આસામમાં શાનદાર પ્રદર્શનની સાથે કેરળમાં પણ પોતાનો પ્રભાવ પાડ્યો છે. બંગાળમાં ભાજપ 198 બેઠકો સાથે પ્રથમવાર સત્તા સંભાળશે, જ્યારે આસામમાં સતત ત્રીજીવાર ભાજપની સરકાર બનશે. કેરળમાં ભાજપના બે ઉમેદવારો વી. મુરલીધરન અને રાજીવ ચંદ્રશેખરે જીત મેળવી છે. બીજી તરફ, કેરળમાં કોંગ્રેસના નેતૃત્વ હેઠળના UDF એ પણ 101 બેઠકો સાથે રેકોર્ડબ્રેક દેખાવ કર્યો છે. આ ચૂંટણીમાં મુસ્લિમ લીગના પ્રથમ મહિલા ઉમેદવાર ફાતિમા થાલિયાએ જીત મેળવીને નવો ઈતિહાસ રચ્યો છે.
પશ્ચિમ બંગાળના પરિણામોએ દેશના રાજકીય સમીકરણો બદલી નાખ્યા છે. ભાજપ અહીં પ્રથમવાર બહુમતી સાથે સરકાર બનાવવા જઈ રહ્યું છે. તેની સાથે જ આસામમાં ભાજપની લહેર યથાવત રહી છે અને પાર્ટી ત્યાં સતત ત્રીજી વખત સરકાર બનાવનારી પ્રથમ બિન-કોંગ્રેસી પાર્ટી બનશે. આ જીતનો ઉત્સાહ કેરળ સુધી પહોંચ્યો છે, જ્યાં ભાજપ અત્યાર સુધી હાંસિયામાં ધકેલાયેલું હતું. કેરળની કઝાકુટ્ટમ બેઠક પરથી કેન્દ્રીય મંત્રી વી. મુરલીધરને CPM ના કે. સુરેન્દ્રન સામે 18 રાઉન્ડની રસાકસી બાદ 428 મતોથી વિજય મેળવ્યો છે. આ ઉપરાંત, નેમોમ બેઠક પરથી પૂર્વ સાંસદ રાજીવ ચંદ્રશેખરે પણ ભવ્ય જીત મેળવીને ભાજપનો પાયો મજબૂત કર્યો છે.
કેરળમાં આ વખતે માત્ર ભાજપે જ નહીં, પરંતુ અન્ય પક્ષોએ પણ અનેક રેકોર્ડ તોડ્યા છે. મુસ્લિમ લીગના ઈતિહાસમાં પ્રથમવાર કોઈ મહિલા ધારાસભ્ય તરીકે વિધાનસભામાં પહોંચશે. કોઝીકોડની પેરમ્બરા બેઠક પરથી ફાતિમા થાલિયાએ જીત મેળવીને આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. કેરળની પરંપરા મુજબ દર પાંચ વર્ષે સત્તા પરિવર્તન થતું હોય છે, પરંતુ આ વખતે કોંગ્રેસના નેતૃત્વ હેઠળના UDF એ અભૂતપૂર્વ પ્રદર્શન કર્યું છે. UDF અત્યારે 101 બેઠકો પર આગળ છે, જે કેરળના ઈતિહાસમાં પ્રથમવાર છે જ્યારે કોઈ ગઠબંધને 100 નો આંકડો પાર કર્યો હોય.
કોંગ્રેસ માટે કેરળના આ પરિણામો સંજીવની સમાન સાબિત થયા છે, કારણ કે આસામમાં પાર્ટીની હાર થઈ છે અને બંગાળમાં તેનું ખાતું પણ ખુલ્યું નથી. કોંગ્રેસ મહાસચિવ કે.સી. વેણુગોપાલે આ જીતનો શ્રેય રાહુલ ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા અને મલ્લિકાર્જુન ખડગેને આપ્યો છે. તેમણે જણાવ્યું કે પિનરાઈ વિજયન સરકાર વિરુદ્ધ જનતામાં ભારે રોષ હતો અને એન્ટી-ઈન્કમ્બન્સીનો સીધો ફાયદો કોંગ્રેસને મળ્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે પ્રિયંકા ગાંધી વાયનાડથી સાંસદ છે, જેની અસર સમગ્ર કેરળના પરિણામો પર જોવા મળી છે.
બંગાળ, આસામ અને કેરળના આ પરિણામો ભારતીય રાજકારણમાં નવા યુગની શરૂઆત માનવામાં આવી રહ્યા છે. એક તરફ ભાજપનું પૂર્વ અને દક્ષિણ ભારતમાં વધતું વર્ચસ્વ દેખાઈ રહ્યું છે, તો બીજી તરફ કેરળમાં કોંગ્રેસનું પુનરાગમન વિપક્ષી ગઠબંધન માટે આશાનું કિરણ લાવ્યું છે. આગામી દિવસોમાં આ રાજ્યોમાં નવી સરકારોની રચના અને નીતિઓ દેશના રાજકીય ભવિષ્યને નક્કી કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે. આ ચૂંટણીમાં મહિલા ઉમેદવારોની જીત અને નવા ચહેરાઓનું આગમન લોકશાહીની પરિપક્વતા દર્શાવે છે.