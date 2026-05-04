4 જૂનથી 4 મે સુધી… 23 મહિનામાં ભારતનો રાજકીય માહોલ કેવી રીતે બદલાયો?

૪ જૂન, ૨૦૨૪ ના રોજ જ્યારે લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો જાહેર થયા, ત્યારે ભાજપ બહુમતીથી દૂર રહી ગયો. સંસદમાં તેની તાકાત નબળી પડી ગઈ, જેના કારણે તેને NDA સાથી પક્ષો પર આધાર રાખવાની ફરજ પડી. પરંતુ હવે પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે. ૨૩ મહિનામાં દેશનો રાજકીય નકશો સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ગયો છે.
૪ જૂન, ૨૦૨૪ ના રોજ જ્યારે ૧૮મી લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો જાહેર થયા, ત્યારે ભાજપ સ્તબ્ધ થઈ ગયો. ૪૦૦ બેઠકો જીતવાનો દાવો કરતી વખતે, ભાજપ બહુમતીથી પણ દૂર રહી ગઈ. વિજય પછી જ્યારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ભાજપ મુખ્યાલય પહોંચ્યા, ત્યારે કેમેરાના ફ્લેશે તેમની આંખોમાં આંસુ દર્શાવ્યા. નિષ્ણાતોએ આને ભાજપના ૧૦ વર્ષના રાજકીય ઇતિહાસમાં સૌથી મોટો આંચકો ગણાવ્યો, પરંતુ ત્યારબાદની ચૂંટણીઓમાં ભાજપે જોરદાર વાપસી કરી. ભાજપે આસામ, મહારાષ્ટ્ર, બિહાર અને હરિયાણામાં સત્તા જાળવી રાખી, પણ દિલ્હી અને બંગાળ જેવા રાજ્યોમાં પણ નોંધપાત્ર જીત મેળવી. દેશના ઇતિહાસમાં પહેલી વાર બંગાળમાં ભાજપની સરકાર બનવાની તૈયારી છે.
૪ જૂનથી ૪ મે સુધીની રાજકીય સફર
૪ જૂન, ૨૦૨૪: ૫૪૩ બેઠકો માટે યોજાયેલી ચૂંટણીના પરિણામો આ દિવસે જાહેર થયા. ભાજપે સરકાર બનાવી, પરંતુ બહુમતીથી દૂર રહી. ૨૦૧૪ પછી પહેલી વાર, ભાજપ લોકસભા ચૂંટણીમાં બહુમતીથી દૂર રહી. અયોધ્યા જેવા ગરમાગરમ ચૂંટણી ક્ષેત્રમાં પણ ભાજપનો પરાજય થયો. આ ભાજપ માટે મોટો ઝટકો માનવામાં આવતો હતો.
ભાજપે લોકસભામાં માત્ર ૨૪૦ બેઠકો જીતી. કેન્દ્રમાં સત્તામાં રહેવા માટે પાર્ટીને એનડીએના સાથી પક્ષો પર આધાર રાખવો પડ્યો.
૮ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૪: લોકસભા ચૂંટણીના પાંચ મહિના પછી, હરિયાણામાં ૯૦ બેઠકો માટે વિધાનસભા ચૂંટણી યોજાઈ. લોકસભા ચૂંટણી દરમિયાન, હરિયાણામાં ભાજપનું પ્રદર્શન નોંધપાત્ર રીતે ખરાબ થયું. પાર્ટીએ દસમાંથી માત્ર પાંચ બેઠકો જીતી હતી. ૨૦૧૯માં, તેણે બધી દસ બેઠકો જીતી હતી, પરંતુ ૨૦૨૪માં, તે પાંચ હાર્યો.
જોકે, ભાજપે વિધાનસભા ચૂંટણીમાં વાપસી કરી. ૯૦ બેઠકોવાળી હરિયાણા વિધાનસભામાં તેણે ૪૮ બેઠકો જીતી હતી. ૨૦૧૯માં, તેણે ફક્ત ૪૦ બેઠકો જીતી હતી. ભાજપ હવે હરિયાણામાં પોતાના દમ પર સત્તામાં છે.
૨૩ નવેમ્બર, ૨૦૨૪: હરિયાણા પછી, મહારાષ્ટ્રમાં વિધાનસભા ચૂંટણીઓ યોજાઈ હતી. મહારાષ્ટ્રમાં કુલ ૨૮૮ બેઠકો છે. લોકસભા ચૂંટણી દરમિયાન, અખિલ ભારતીય ગઠબંધને મહારાષ્ટ્રમાં ૪૮ બેઠકોમાંથી ૩૧ બેઠકો જીતી હતી. એવી અપેક્ષા હતી કે વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પણ ઉલટફેર થશે, પરંતુ એવું બન્યું નહીં.
ભાજપ ગઠબંધને મહારાષ્ટ્રમાં ૨૦૦ થી વધુ બેઠકો જીતી હતી. એકલા ભાજપે ૧૩૧ બેઠકો જીતી હતી. લોકસભા ચૂંટણી દરમિયાન, મહારાષ્ટ્રમાં ભાજપનો મુખ્યમંત્રી નહોતો, પરંતુ હવે તેનો ભાજપનો મુખ્યમંત્રી છે.
૮ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૫: દિલ્હી દેશની રાજધાની છે, અને મોદીના કાર્યકાળ દરમિયાન ભાજપ ત્યાં સરકાર બનાવી શક્યું ન હતું. ૨૦૨૫ની ચૂંટણીના પરિણામો ભાજપની તરફેણમાં હતા. ભાજપે દિલ્હીમાં સરકાર બનાવી, જેમાં ૭૦ બેઠકો હતી. આ ચૂંટણીમાં આમ આદમી પાર્ટીના બે અગ્રણી વ્યક્તિઓ, અરવિંદ કેજરીવાલ અને મનીષ સિસોદિયા પણ હારી ગયા.
ભાજપ ૩૭ વર્ષ પછી દિલ્હીમાં સત્તામાં પાછો ફર્યો. મોદી યુગમાં ભાજપે રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં પહેલી વાર સરકાર બનાવી છે.
૧૪ નવેમ્બર, ૨૦૨૫: ૨૦૧૯ની લોકસભા ચૂંટણીમાં, એનડીએએ બિહારમાં ૪૦ માંથી ૩૯ બેઠકો જીતી હતી. ૨૦૨૪માં, તેણે ૧૦ બેઠકો ગુમાવી હતી. જોકે, બિહારની ચૂંટણીમાં ભાજપ ગઠબંધન મજબૂત વાપસી કરી હતી. ૨૦૨૫ની ચૂંટણીમાં, ભાજપ ગઠબંધન ૨૪૩ માંથી ૨૦૦ બેઠકો જીતી ગયું હતું.
ભાજપ બિહારમાં સૌથી મોટો પક્ષ બન્યો. સરકાર બનાવ્યાના થોડા મહિના પછી, ભાજપે બિહારમાં મુખ્યમંત્રી પદ મેળવ્યું. દેશના ઇતિહાસમાં આ પહેલી વાર બન્યું છે કે બિહારમાં ભાજપનો મુખ્યમંત્રી ચૂંટાયો છે.
4 મે, 2026: પાંચ રાજ્યોમાં ચૂંટણી પરિણામો જાહેર થયા. ભાજપે આસામમાં સરકાર બનાવી, પરંતુ ત્યાં પાર્ટીએ નોંધપાત્ર વાપસી કરી છે. ભાજપે બંગાળમાં પણ પ્રચંડ વિજય મેળવ્યો છે. ઇતિહાસમાં પહેલી વાર, ભાજપ બંગાળમાં સરકાર બનાવવામાં સફળ રહ્યું છે. ભાજપે અહીં મમતા બેનર્જીના 15 વર્ષના શાસનને ઉથલાવી દીધું છે.
બંગાળમાં વિજયને એટલા માટે પણ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે કારણ કે મમતા બેનર્જીને ભાજપના મજબૂત પ્રતિસ્પર્ધી માનવામાં આવે છે. ભાજપ ગઠબંધન પુડુચેરીમાં પણ જીત્યું. જોકે, કેરળ અને તમિલનાડુમાં પાર્ટીને નોંધપાત્ર સફળતા મળી ન હતી.
ઝારખંડ અને કાશ્મીરમાં અસફળ
આ દરમિયાન, ઝારખંડ અને જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં પણ ચૂંટણીઓ યોજાઈ હતી. અહીં પણ, ભાજપ મુખ્ય હરીફાઈમાં હતો, પરંતુ ભાજપ બંને રાજ્યોમાં સફળતા મેળવવામાં નિષ્ફળ ગયો. ઝારખંડમાં, JMM અને કોંગ્રેસ ગઠબંધન જીત્યું, જ્યારે કાશ્મીરમાં, ઓમર અબ્દુલ્લાની પાર્ટી જીતી ગઈ.