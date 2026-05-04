બદલાતા સમીકરણો: રાહુલ ગાંધીએ હાર બાદ મમતા અને સ્ટાલિન સાથે કરી વાત

લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી અને તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી એમ.કે. સ્ટાલિન સાથે ચૂંટણી પરિણામો અંગે ગંભીર ચર્ચા કરી છે. કોંગ્રેસ નેતા જયરામ રમેશના જણાવ્યા અનુસાર, રાહુલે તમિલનાડુમાં 97 બેઠકો પર લીડ મેળવનાર ટીવીકે (TVK) ના પ્રમુખ વિજયને ફોન કરીને તેમના પ્રભાવશાળી દેખાવ માટે શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. આ ઉપરાંત, કેરળમાં કોંગ્રેસના નેતૃત્વવાળા UDF ને મળેલી પ્રચંડ બહુમતી બદલ તેમણે કેરળની જનતાનો આભાર માનીને કાર્યકર્તાઓને બિરદાવ્યા હતા.
કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા જયરામ રમેશે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ‘X’ પર આ મહત્વની રાજકીય હિલચાલની જાણકારી આપી હતી. રાહુલ ગાંધીએ પશ્ચિમ બંગાળમાં મળેલી હાર બાદ મમતા બેનર્જી સાથે ભાવિ રણનીતિ પર વાત કરી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે બંગાળમાં કોંગ્રેસે એકલા હાથે ચૂંટણી લડી હતી અને ત્યાં ભાજપે પ્રથમવાર સત્તા મેળવી છે. તેવી જ રીતે, તમિલનાડુમાં જ્યાં કોંગ્રેસ DMK સાથે ગઠબંધનમાં હતી, ત્યાં સ્ટાલિનની હાર અને વિજયની એન્ટ્રીએ નવા સમીકરણો સર્જ્યા છે. રાહુલે વિજયને મળેલી સફળતાને બિરદાવીને દક્ષિણ ભારતમાં બદલાતા રાજકીય પવનોને સ્વીકાર્યા છે.
કેરળમાં મળેલી ભવ્ય જીત પર રાહુલ ગાંધીએ અત્યંત ભાવુક સંદેશ શેર કર્યો છે. તેમણે કેરળની જનતાને સંબોધતા કહ્યું, “કેરળના મારા ભાઈઓ અને બહેનોનો હૃદયપૂર્વક આભાર, જેમણે એક મજબૂત અને સ્પષ્ટ જનાદેશ આપ્યો છે. દરેક UDF નેતા અને કાર્યકર્તાને આ કપરા પરંતુ સુવ્યવસ્થિત અભિયાન માટે અભિનંદન.” રાહુલે ઉમેર્યું કે કેરળમાં પ્રતિભા અને ક્ષમતાની કોઈ કમી નથી અને હવે UDF સરકાર રાજ્યના વિકાસ માટે એક નવી દ્રષ્ટિ સાથે કામ કરશે. તેમણે જલ્દી જ કેરળના પોતાના પરિવારને મળવાની ઉત્સુકતા પણ વ્યક્ત કરી હતી.
રાહુલ ગાંધીની આ વાતચીત રાજકીય રીતે અત્યંત મહત્વની માનવામાં આવે છે, કારણ કે તમિલનાડુમાં કોંગ્રેસના નેતાઓ વિજયની પાર્ટી TVK સાથે ગઠબંધન કરવાની તરફેણમાં છે. વિજયે જે રીતે 234 બેઠકોમાંથી અંદાજે 100 બેઠકો પર પોતાની પકડ બનાવી છે, તેનાથી દ્રવિડિયન રાજકારણના જૂના સમીકરણો બદલાયા છે. રાહુલ ગાંધીનો વિજયને ફોન એ ભવિષ્યમાં નવા રાજકીય ગઠબંધન તરફનો સંકેત હોઈ શકે છે.
ચૂંટણી વિશ્લેષકોના મતે, પશ્ચિમ બંગાળમાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસ અને તમિલનાડુમાં ડીએમકેની હાર બાદ રાહુલ ગાંધી વિપક્ષી ગઠબંધન ‘INDIA’ ને ફરી બેઠું કરવાના પ્રયાસો કરી રહ્યા છે. કેરળની જીત કોંગ્રેસ માટે આત્મવિશ્વાસ વધારનારી સાબિત થઈ છે, પરંતુ અન્ય રાજ્યોમાં ભાજપ અને નવા પક્ષોના ઉદયે કોંગ્રેસને પોતાની રણનીતિ પર પુનઃવિચાર કરવા મજબૂર કરી છે. રાહુલે વિરોધ પક્ષો વચ્ચે સંકલન જાળવી રાખવા માટે મમતા અને સ્ટાલિન સાથે સંપર્ક સાધ્યો છે.