બંગાળમાં ભગવો લહેરાયો: પીએમ મોદીએ જનતાને નમન કર્યા

પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપની ઐતિહાસિક જીત પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ હર્ષની લાગણી વ્યક્ત કરી છે. તેમણે બંગાળની જનતાને નમન કરતા આ જીતને કાર્યકર્તાઓના દાયકાઓના સંઘર્ષનું પરિણામ ગણાવ્યું છે. પીએમ મોદીએ રાજ્યમાં તમામ વર્ગો માટે તક અને સન્માન આપનારી સરકાર બનાવવાની ખાતરી આપી છે. તેમણે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે ભાજપ બંગાળના લોકોના સપના અને આકાંક્ષાઓને પૂર્ણ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.


વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાની પ્રતિક્રિયામાં જણાવ્યું હતું કે 2026 ની પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી હંમેશા યાદ રાખવામાં આવશે. આ જીત માત્ર એક રાજકીય વિજય નથી, પરંતુ તે જનતાની શક્તિનો વિજય છે. પીએમ મોદીએ લખ્યું, “પશ્ચિમ બંગાળમાં કમળ ખીલી ગયું છે! હું પશ્ચિમ બંગાળના દરેક વ્યક્તિની સામે નતમસ્તક છું.” તેમણે જનતાને આપેલા શાનદાર જનાદેશ માટે આભાર વ્યક્ત કરતા ખાતરી આપી હતી કે ભાજપ સરકાર બંગાળના વિકાસ માટે કોઈ કસર બાકી રાખશે નહીં. તેમણે એક એવી સરકાર આપવાનું વચન આપ્યું જે સમાજના દરેક વર્ગના લોકોને સન્માન અને સમાન તકો પ્રદાન કરશે.

ભાજપના કાર્યકર્તાઓના યોગદાનને યાદ કરતા વડાપ્રધાને કહ્યું કે આ ઐતિહાસિક વિજય પેઢીઓથી અસંખ્ય કાર્યકર્તાઓના પ્રયાસો અને બલિદાન વિના શક્ય નહોતો. તેમણે એવા તમામ કાર્યકર્તાઓને નમન કર્યા જેમણે વર્ષો સુધી પાયાના સ્તરે સખત મહેનત કરી છે. પીએમ મોદીએ નોંધ્યું હતું કે ભાજપના કાર્યકર્તાઓએ અનેક મુશ્કેલીઓ અને હિંસાનો સામનો કરીને વિકાસના એજન્ડાને લોકો સુધી પહોંચાડ્યો છે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે આ નિષ્ઠાવાન કાર્યકર્તાઓ જ પાર્ટીની સાચી તાકાત છે.

બંગાળની આ જીત ભાજપ માટે વૈચારિક અને રાજકીય બંને દ્રષ્ટિએ અત્યંત મહત્વની માનવામાં આવે છે. મમતા બેનર્જીના 15 વર્ષ જૂના શાસનનો અંત લાવીને ભાજપ હવે રાજ્યમાં પ્રથમવાર સત્તાના સૂત્રો સંભાળવા જઈ રહ્યું છે. પીએમ મોદીના નિવેદનથી સ્પષ્ટ થાય છે કે કેન્દ્ર અને રાજ્યમાં હવે ભાજપની સરકાર હોવાથી ‘ડબલ એન્જિન’ ગ્રોથ મોડલ બંગાળમાં લાગુ કરવામાં આવશે. આ જીત સાથે પીએમ મોદીએ બંગાળી સંસ્કૃતિ અને વિકાસના સમન્વય સાથે આગળ વધવાની નેમ વ્યક્ત કરી છે.

રાજકીય વિશ્લેષકોનું માનવું છે કે પીએમ મોદીની આ જીત તેમના નેતૃત્વ પરની મહોર છે. જે રીતે તેમણે બંગાળમાં મેરેથોન પ્રચાર કર્યો અને જનતાની નાડ પારખી, તેનું પરિણામ આજે પરિણામોમાં દેખાઈ રહ્યું છે. બંગાળમાં ભાજપની સરકાર બનવાથી પડોશી દેશો સાથેના સંબંધો અને આંતરિક સુરક્ષાના મોરચે પણ મોટા ફેરફારોની અપેક્ષા રાખવામાં આવી રહી છે. પીએમ મોદીએ ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે કે તેમના વિઝન અને કાર્યકર્તાઓના સંઘર્ષ સામે કોઈ પણ કિલ્લો અજેય નથી.