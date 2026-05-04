તમિલનાડુમાં વિજયનો વિજયધ્વજ: કોંગ્રેસે મોકલ્યો ગઠબંધનનો પ્રસ્તાવ

તમિલનાડુમાં 234 બેઠકોની મતગણતરી દરમિયાન અભિનેતા વિજયની પાર્ટી TVK 97 બેઠકો પર આગળ રહીને સૌથી મોટા પક્ષ તરીકે ઉભરી રહી છે. જ્યારે સત્તાધારી DMK માત્ર 53 બેઠકો પર સમેટાઈ રહી હોય તેવું જણાય છે. આ પરિસ્થિતિને જોતા તમિલનાડુ કોંગ્રેસે દિલ્હી હાઈકમાન્ડને રિપોર્ટ મોકલીને વિજયની પાર્ટીને સમર્થન આપવાની ભલામણ કરી છે. કોંગ્રેસ નેતાઓએ વિજયની આ જીતને એમ.જી. રામચંદ્રન (MGR) ની જીત કરતા પણ મોટી ગણાવી છે અને TVK ને કોંગ્રેસના સ્વાભાવિક સાથી ગણાવ્યા છે.
તમિલનાડુમાં અત્યાર સુધીના વલણો મુજબ, વિજયની આગેવાની હેઠળની TVK એ 97 બેઠકો પર લીડ જાળવી રાખી છે અને 12 બેઠકો પર સત્તાવાર જીત મેળવી લીધી છે. બીજી તરફ, મુખ્યમંત્રી એમ.કે. સ્ટાલિનની DMK ગઠબંધન માત્ર 53 બેઠકો પર આગળ છે, જે તેમના માટે મોટો આંચકો છે. AIADMK પણ 44 બેઠકો પર લીડ કરી રહી છે. આ પરિણામો સ્પષ્ટ કરે છે કે તમિલનાડુની જનતાએ 50 વર્ષથી ચાલી આવતી દ્રવિડિયન પક્ષોની પરંપરાને તોડીને એક નવા વિકલ્પને સ્વીકાર્યો છે. કોંગ્રેસે પણ આ ચૂંટણીમાં 5 બેઠકો પર જીતની અપેક્ષા વ્યક્ત કરી છે.
આ બદલાતી રાજકીય પરિસ્થિતિ વચ્ચે કોંગ્રેસના આંતરિક વર્તુળોમાં ભારે હિલચાલ જોવા મળી રહી છે. અહેવાલો મુજબ, તમિલનાડુ કોંગ્રેસ દ્વારા પાર્ટી અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને રાહુલ ગાંધીને એક ગુપ્ત રિપોર્ટ મોકલવામાં આવ્યો છે. આ રિપોર્ટમાં સ્પષ્ટપણે કહેવામાં આવ્યું છે કે રાજ્યમાં સત્તામાં હિસ્સેદારી મેળવવા માટે કોંગ્રેસે DMK નો સાથ છોડીને વિજયની TVK ને સમર્થન આપવું જોઈએ. કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા પ્રવીણ ચક્રવર્તીએ આ અંગે નિવેદન આપતા જણાવ્યું હતું કે વિજયની જીત એ ઐતિહાસિક છે અને તેઓ એન.ટી. રામા રાવ (NTR) જેવા જ લોકપ્રિય નેતા સાબિત થયા છે.
ચક્રવર્તીએ વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે કોંગ્રેસ અને TVK ની વિચારધારા ઘણી સામ્યતા ધરાવે છે અને તેઓ કુદરતી સાથી પક્ષો છે. વિજયે એકલે હાથે 35 રાજકીય પક્ષોના ગઠબંધન સામે લડત આપીને આ સિદ્ધિ મેળવી છે, જે તેમની પ્રચંડ લોકપ્રિયતા દર્શાવે છે. કોંગ્રેસ નેતાના મતે રાજ્યમાં પરિવર્તનની લહેર સ્પષ્ટ છે અને છેલ્લા 50 વર્ષમાં પ્રથમવાર કોંગ્રેસ પાસે સત્તાની નજીક જવાની તક છે. જોકે, ગઠબંધન અંગેનો અંતિમ નિર્ણય રાહુલ ગાંધી લેશે તેવું પણ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે.
વિજયની આ સફળતાએ તમિલનાડુમાં દ્રવિડિયન રાજકારણના અંતની શરૂઆત હોવાનું મનાઈ રહ્યું છે. જે રીતે તેમણે ગ્રામીણ અને શહેરી બંને વિસ્તારોમાં યુવા મતદારોને આકર્ષ્યા છે, તેનાથી દિલ્હીના રાજકીય ગલિયારાઓમાં પણ હલચલ મચી ગઈ છે. જો કોંગ્રેસ અને TVK સાથે આવે છે, તો તમિલનાડુમાં એક નવી જ વિચારધારાવાળી સરકાર જોવા મળી શકે છે. હાલમાં તમામની નજર રાહુલ ગાંધીના નિર્ણય પર ટકેલી છે કે શું તેઓ જૂના સાથી DMK ને છોડીને નવા ઉભરતા સિતારા વિજય સાથે હાથ મિલાવશે કે નહીં.