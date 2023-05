રાજનાથ સિંહનું મોટું પગલું, LoC પર ટેરિટોરિયલ આર્મીની મહિલા અધિકારીઓની તૈનાતીને મંજૂરી

હવે સેના નિયંત્રણ રેખા એટલે કે LOC પર મહિલા સંરક્ષણ લાઇન સ્થાપિત કરશે. આ મહિલાઓ હવે સેનાની ટેરિટોરિયલ આર્મી (TA)નો ભાગ બનશે. સંરક્ષણ મંત્રીએ આ નિર્ણયને લીલી ઝંડી આપી દીધી છે. એક મોટું પગલું ઉઠાવતા તેણે નિયંત્રણ રેખા પર ટેરિટોરિયલ આર્મીની મહિલા અધિકારીઓની તૈનાતીને મંજૂરી આપી દીધી છે. અહેવાલ છે કે આ ટેરિટોરિયલ આર્મી મહિલાઓ હવે તેમના પુરૂષ સમકક્ષો જેવી જ પરિસ્થિતિઓમાં એકમો અને પોસ્ટિંગની વિશાળ શ્રેણીમાં સેવા આપશે અને તાલીમ આપશે.

ટેરિટોરિયલ આર્મીએ 2019 થી ઇકોલોજિકલ ટાસ્ક ફોર્સ યુનિટ્સ, TA ઓઇલ સેક્ટર યુનિટ્સ અને TA રેલવે એન્જિનિયર રેજિમેન્ટમાં મહિલા અધિકારીઓને કમિશન કરવાનું શરૂ કર્યું. આ સમયગાળા દરમિયાન મેળવેલા અનુભવના આધારે TAમાં મહિલા અધિકારીઓ માટે રોજગારનો વ્યાપ વધારવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

Visited the Army Base Camp in Rajouri, J&K today. Reviewed the operational capabilities and security situation along the border. Also, interacted with the brave soldiers of the Indian Army. India salutes their devotion towards protecting our motherland. pic.twitter.com/dqya9VppAi

