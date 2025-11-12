દિલ્હી વિસ્ફોટના શંકાસ્પદો વિશે મોટો ખુલાસો

દિલ્હી વિસ્ફોટના શંકાસ્પદો ઉમર મોહમ્મદ અને મુઝમ્મિલ શકીલ અંગે મોટો ખુલાસો થયો છે. દિલ્હી વિસ્ફોટ પહેલા બંને તુર્કી ગયા હતા. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે મુઝમ્મિલ અને ઉમર તુર્કીમાં જૈશ-એ-મોહમ્મદના હેન્ડલરને મળ્યા હતા. ગુપ્તચર એજન્સીઓ તેમની મુસાફરી વિશે વધુ માહિતી એકત્રિત કરી રહી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, મુઝમ્મિલ અને ઉમરના પાસપોર્ટમાં તુર્કી સ્ટેમ્પ મળી આવ્યા હતા. આ સૂચવે છે કે બંને જૂથ બનાવતા પહેલા તુર્કી ગયા હતા. ત્યાં જૈશ હેન્ડલર સાથે મુલાકાત કર્યા પછી, તેઓએ તેમની યોજનાને આગળ ધપાવી.
તુર્કી જૈશ હેન્ડલર માટે યોગ્ય છે
તુર્કીને પાકિસ્તાનનો નજીકનો મિત્ર માનવામાં આવે છે. ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન તુર્કીએ પાકિસ્તાનને ખુલ્લેઆમ ટેકો આપ્યો હતો. તુર્કીએ ભારત સામે લડવા માટે પાકિસ્તાનને અસંખ્ય ડ્રોન અને શસ્ત્રો પૂરા પાડ્યા હતા. તુર્કી જૈશ હેન્ડલર માટે ખૂબ જ યોગ્ય સ્થાન છે. કારણ કે તુર્કી જૈશ સામે કોઈ મોટી કાર્યવાહી કરશે નહીં.
દિલ્હી વિસ્ફોટ સાથે જૈશનું કનેક્શન
NIA દિલ્હીમાં લાલ કિલ્લા વિસ્ફોટની તપાસ કરી રહી છે. હાલમાં તપાસ હેઠળ રહેલા શંકાસ્પદોમાં ફરીદાબાદમાં ધરપકડ કરાયેલા ડૉ. મુઝમ્મિલ શકીલ અને લખનૌમાં ધરપકડ કરાયેલી મહિલા ડૉક્ટર શાહિના શાહિદનો સમાવેશ થાય છે. શાહિના શાહિદ જૈશની મહિલા બ્રિગેડ માટે કામ કરતી હોવાનું કહેવાય છે. જૈશના વડા મસૂદ અઝહરે તાજેતરમાં જ મહિલા બ્રિગેડની કમાન તેની બહેનને સોંપી હતી. જોકે, કોઈ પણ ભારતીય તપાસ એજન્સીએ જૈશ લિંક પર સત્તાવાર રીતે ટિપ્પણી કરી નથી.