એ ફિલ્મ જેણે દિવ્યા દત્તાને રાતોરાત સ્ટાર બનાવી દીધી

આજે યશ ચોપરાની રોમેન્ટિક ડ્રામા ફિલ્મ “વીર-ઝારા” ના રિલીઝને 21 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે. આ ક્ષણની ઉજવણી કરતી વખતે અભિનેત્રી દિવ્યા દત્તાએ ફિલ્મ વિશે એક ખાસ પોસ્ટ શેર કરી છે.
આજે શાહરૂખ ખાન અને પ્રીતિ ઝિન્ટાની રોમેન્ટિક ડ્રામા ફિલ્મ “વીર-ઝારા” ના રિલીઝને 21 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે. દિવ્યા દત્તાએ ફિલ્મમાં શબ્બોનું પાત્ર ભજવ્યું હતું. આ ફિલ્મે તેમનું લાંબા સમયથી ચાલતું સ્વપ્ન પૂર્ણ કર્યું.
દિવ્યા દત્તાએ “વીર-ઝારા” ના 21 વર્ષ પૂરા થવા પર ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ફિલ્મના ઘણા ફોટા શેર કર્યા અને કેપ્શન આપ્યું, “કેટલું અદ્ભુત વર્ષ. આ ફિલ્મે મને ખૂબ પ્રેમ અને ખ્યાતિ આપી. હું યશ ચોપરાની ફિલ્મો જોઈને મોટી થઈ છું, અને તેમનું દિગ્દર્શન મારું સૌથી મોટું સ્વપ્ન હતું. શબ્બો જેવું યાદગાર પાત્ર આપવા બદલ આદિત્ય ચોપરા અને વાયઆરએફનો આભાર. મને ખ્યાલ નહોતો કે શબ્બો આટલો પ્રેમ મેળવશે, પરંતુ તેમનું વિઝન ભવ્ય હતું. આ ફિલ્મની યાદો ખાસ છે. આ ફિલ્મ મારી સાથે દરેક જગ્યાએ જાય છે.”
દિવ્યાનું સ્વપ્ન સાકાર થયું
દિવ્યાએ આગળ લખ્યું, “21 વર્ષ અને ગણતરીઓ સુધી આ પ્રેમ મળ્યો તે બદલ હું આભારી છું. સેટ પર મને મળેલા અદ્ભુત લોકો – શાહરૂખ ખાન, રાની મુખર્જી, પ્રીતિ ઝિન્ટા, હેમા માલિની, મનોજ બાજપેયી, બોમન ઈરાની, અમિતાભ બચ્ચન સર અને યશ ચોપરા – નો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારું સ્વપ્ન સાકાર થયું છે. આ ક્લાસિક ફિલ્મ સાથે સંકળાયેલા દરેકને 21 વર્ષ પૂર્ણ થવા બદલ અભિનંદન.”
‘વીર-ઝારા’ ફિલ્મ વિશે
‘વીર-ઝારા’ 12 નવેમ્બર, 2004 ના રોજ રિલીઝ થઈ હતી. તે યશ ચોપરા દ્વારા દિગ્દર્શિત એક રોમેન્ટિક ડ્રામા ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મ તેમના પુત્ર આદિત્ય ચોપરા દ્વારા લખવામાં અને નિર્માણ કરવામાં આવી હતી. આ ફિલ્મમાં શાહરૂખ ખાન અને પ્રીતિ ઝિન્ટા મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. અમિતાભ બચ્ચન, હેમા માલિની, દિવ્યા દત્તા, મનોજ બાજપેયી, બોમન ઈરાની, અનુપમ ખેર અને કિરણ ખેર પણ સહાયક ભૂમિકાઓ ભજવે છે.
ફિલ્મની વાર્તાની વાત કરીએ તો ભારતીય પાયલોટ વીર ઝારાના પ્રેમમાં પડે છે, જેનું પાત્ર વીર પ્રતાપ સિંહ (શાહરૂખ ખાન) ભજવે છે, જે ભારતીય વાયુસેનાનો અધિકારી છે. ઝારા (પ્રીતિ ઝિન્ટા) એક પાકિસ્તાની છોકરી, હયાત ખાન છે, જે એક પાકિસ્તાની રાજકારણીની પુત્રી છે. વીર ખોટા આરોપોમાં જેલમાં જાય છે અને 22 વર્ષ પછી,સામિયા સિદ્દીકી (રાની મુખર્જી) નામની એક યુવાન પાકિસ્તાની વકીલ તેનો કેસ લડે છે. આ તે જગ્યા છે જ્યાં વાર્તા એક વળાંક લે છે.