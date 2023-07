તિસ્તા સેતલવાડને મોટી રાહત, સુપ્રીમ કોર્ટે મંજૂર કર્યા જામીન, હાઈકોર્ટનો નિર્ણય રદ

સામાજિક કાર્યકર્તા તિસ્તા સેતલવાડને સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી મોટી રાહત મળી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે બુધવારે (19 જુલાઈ) તેમને નિયમિત જામીન આપ્યા હતા. આ સાથે સુપ્રીમ કોર્ટે આદેશ આપ્યો કે સેતલવાડ કેસમાં સાક્ષીઓને પ્રભાવિત કરવાનો કોઈ પ્રયાસ નહીં કરે અને તેમનાથી દૂર રહેશે. સુપ્રીમ કોર્ટે તેમના નિયમિત જામીન નામંજૂર કરતા ગુજરાત હાઈકોર્ટના આદેશને ફગાવી દીધો હતો અને તેમને તાત્કાલિક આત્મસમર્પણ કરવા જણાવ્યું હતું. તિસ્તા સેતલવાડ પર ગુજરાત રમખાણોના કેસમાં નકલી એફિડેવિટ દાખલ કરીને કોર્ટની કાર્યવાહીને પ્રભાવિત કરવાનો આરોપ છે.

