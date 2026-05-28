અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ આફ્રિકાના શંકાસ્પદ દર્દીનો ઇબોલા રિપોર્ટ આવ્યો નેગેટિવ

ગુજરાતના પાટનગર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં છેલ્લા થોડા દિવસોથી જે વાયરસને લઈને ભારે ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો હતો, તે ઇબોલા વાયરસ અંગે અમદાવાદથી અત્યંત રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. આફ્રિકન દેશ કાંગોથી બિઝનેસના અર્થે ગુજરાત આવેલા 37 વર્ષના વેપારી અમૂરી લોકુલાનો ઇબોલા સેમ્પલ રિપોર્ટ નેગેટિવ આવ્યો છે. શંકાસ્પદ લક્ષણો જણાતા જ તબીબો દ્વારા તેમના સેમ્પલ તાત્કાલિક તપાસ માટે મોકલવામાં આવ્યા હતા. આ રિપોર્ટ ક્લિયર આવી જતાં જ સ્વાસ્થ્ય વિભાગ અને સ્થાનિક વહીવટીતંત્રે મોટી ચિંતામાંથી મુક્તિ મેળવી છે, કારણ કે આ કેસે લોકોમાં ભારે ફફડાટ ફેલાવ્યો હતો.
મુંબઈથી સિલ્વાસા અને વડોદરા સુધીની ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી
અહેવાલો અનુસાર, કાંગોથી ભારત પરત ફરેલા વેપારી અમૂરી લોકુલા અંદાજે 11 દિવસ પહેલા સૌથી પહેલા મુંબઈ એરપોર્ટ પર ઉતર્યા હતા. ત્યાર બાદ તેઓ પોતાના બિઝનેસના કામકાજ માટે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ સિલ્વાસા અને દમણ પણ ગયા હતા. પરંતુ આ પ્રવાસ દરમિયાન અચાનક જ તેમની તબિયત લથડી ગઈ હતી. તેમને ખૂબ જ તેજ તાવ, શરદી અને ઉધરસની ફરિયાદ થતાં વડોદરાની એક હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લઈ જવામાં આવ્યા હતા. વડોદરાના ડોક્ટરોએ જ્યારે દર્દીની આફ્રિકન દેશોની ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી (Travel History) જાણી, ત્યારે તેઓ તરત જ એલર્ટ મોડ પર આવી ગયા હતા. મામલાની ગંભીરતાને સમજીને સમય બગાડ્યા વિના દર્દીને તાત્કાલિક અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે રેફર કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં સ્પેશિયલ આઇસોલેશન વોર્ડમાં રાખીને તેમની તપાસ શરૂ કરાઈ હતી.
સંપર્કમાં આવેલા ત્રણ લોકો હજુ પણ દેખરેખ હેઠળ
આરોગ્ય વિભાગે પ્રોટોકોલને અનુસરીને આ કેસમાં કડક તકેદારી રાખી છે. સંક્રમિત હોવાની આશંકા ધરાવતા વેપારીના સંપર્કમાં આવેલા અન્ય 3 લોકોને પ્રશાસન દ્વારા સાવચેતીના ભાગરૂપે અલગ વોર્ડમાં ક્વારન્ટાઇન કરવામાં આવ્યા છે. આ ત્રણેય લોકોમાં બે એવા વ્યક્તિઓ પણ સામેલ છે જેઓ વેપારી સાથે પ્રવાસ કરી રહ્યા હતા. હાલ સંતોષજનક બાબત એ છે કે આ ત્રણેયમાંથી કોઈનામાં પણ વાયરસના પ્રાથમિક લક્ષણો જોવા મળ્યા નથી, તેમ છતાં તબીબોની ટીમ દ્વારા તેમની સઘન દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે. ગુજરાતના આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પંસેરિયાએ આ અંગે સત્તાવાર માહિતી આપતા જણાવ્યું છે કે, મુખ્ય દર્દીની સ્થિતિ હાલ એકદમ સ્થિર છે અને દવાની મદદથી તેમનું શારીરિક તાપમાન પણ સંપૂર્ણ નિયંત્રણમાં છે. આરોગ્ય વિભાગ શરૂઆતથી જ આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ પર બારીકાઈથી નજર રાખી રહ્યું છે.
શા માટે વધી ગઈ હતી આરોગ્ય વિભાગની ચિંતા?
ઇબોલા વાયરસને લઈને સરકારી તંત્ર અને સ્વાસ્થ્ય વિભાગ એટલા માટે હરકતમાં આવ્યું હતું, કારણ કે વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠન (WHO) દ્વારા તાજેતરમાં જ કાંગો અને યુગાન્ડા જેવા આફ્રિકન દેશોમાં ઝડપથી ફેલાઈ રહેલા ઇબોલા વાયરસને ‘પબ્લિક હેલ્થ ઇમરજન્સી’ (Public Health Emergency) જાહેર કરવામાં આવી છે. આ એક અત્યંત ઘાતક અને ચેપી રોગ છે, જે પ્રાણીઓમાંથી મનુષ્યોમાં અને ત્યારબાદ માણસોથી માણસોમાં ખૂબ જ ઝડપથી ફેલાય છે. આ અગાઉ કર્ણાટકના બેંગલુરુમાં પણ યુગાન્ડાથી આવેલી એક મહિલામાં આવા જ શંકાસ્પદ લક્ષણો જોવા મળ્યા હતા, જો કે સદનસીબે તેમનો રિપોર્ટ પણ નેગેટિવ આવ્યો હતો. અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલના આ પરિણામોએ હવે સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે દેશમાં કે રાજ્યમાં આ વાયરસને લઈને ગભરાવાની કે પેનિક થવાની બિલકુલ જરૂર નથી.