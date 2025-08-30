IPL 2026 પહેલા રાજસ્થાન રોયલ્સમાં મોટી ઉથલપાથલ

IPL 2026 પહેલા રાજસ્થાન રોયલ્સમાં ઉથલપાથલ છે. ફ્રેન્ચાઇઝીને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. રાહુલ દ્રવિડે પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે. રાજસ્થાન રોયલ્સે ગયા વર્ષે દ્રવિડને મુખ્ય કોચ બનાવ્યા હતા. આવી સ્થિતિમાં, હવે તેમણે માત્ર એક વર્ષ પછી રાજીનામું સુપરત કર્યું છે.

ફ્રેન્ચાઇઝે રાહુલનો આભાર માન્યો

રાહુલ ઘણા વર્ષોથી રોયલ્સ સાથે હતો. તેમના નેતૃત્વએ ખેલાડીઓની એક પેઢીને પ્રભાવિત કરી છે, ટીમમાં મજબૂત મૂલ્યો બનાવ્યા છે અને ફ્રેન્ચાઇઝની સંસ્કૃતિ પર ઊંડી છાપ છોડી છે. ફ્રેન્ચાઇઝની માળખાકીય સમીક્ષાના ભાગ રૂપે, રાહુલને ફ્રેન્ચાઇઝમાં મોટા પદની ઓફર કરવામાં આવી હતી, પરંતુ તેમણે તે સ્વીકાર્યું નહીં. રાજસ્થાન રોયલ્સ, તેના ખેલાડીઓ અને વિશ્વભરના લાખો ચાહકો રાહુલને ફ્રેન્ચાઇઝ પ્રત્યેની તેમની નોંધપાત્ર સેવા બદલ હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરે છે.

કોચિંગમાં રાહુલની પ્રતિભા

રાહુલ દ્રવિડે લાંબા સમયથી ભારતનું કોચિંગ પણ કર્યું છે. તેમના કોચિંગ હેઠળ, ભારતીય ટીમે એશિયા કપ 2023 જીત્યો. આ પછી, ભારતે ODI વર્લ્ડ કપ 2023 માં પણ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને ફાઇનલમાં પહોંચ્યું. આ પછી, ભારતે T20 વર્લ્ડ કપ 2024 માં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને ટાઇટલ જીત્યું. રાહુલે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં પણ શાનદાર બેટિંગ કરી.

 

