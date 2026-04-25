બંગાળ ચૂંટણી: પ્રથમ તબક્કામાં બેદરકારી પર ચૂંટણી પંચના કડક તેવર

પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026 ના પ્રથમ તબક્કામાં ચૂંટણી નિષ્પક્ષતા જાળવવામાં નિષ્ફળ રહેલા અધિકારીઓ વિરુદ્ધ ચૂંટણી પંચે લાલ આંખ કરી છે. ડાયમંડ હાર્બર અને હિંગલગંજ વિસ્તારમાં ગંભીર બેદરકારી બદલ એડિશનલ એસપી, એસડીપીઓ અને અનેક ઇન્સ્પેક્ટરોને સસ્પેન્ડ કરવાના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે. પંચે રાજ્યના મુખ્ય સચિવને 25 April ના રોજ સવારે 11 વાગ્યા સુધીમાં આદેશોના અમલીકરણનો રિપોર્ટ સોંપવા જણાવ્યું છે.
ચૂંટણી પંચ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા નિર્દેશો મુજબ, ડાયમંડ હાર્બર પોલીસ જિલ્લાના એડિશનલ એસપી સંદીપ ગરાઈ, એસડીપીઓ સાજલ મંડલ, ડાયમંડ હાર્બર પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્સ્પેક્ટર ઇનચાર્જ મૌસમ ચક્રવર્તી, ફલતા પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્સ્પેક્ટર ઇનચાર્જ અજય બાગ અને ઉસ્તી પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારી પ્રભારી શુભેચ્છા બાગ વિરુદ્ધ તાત્કાલિક કાર્યવાહીની ભલામણ કરવામાં આવી છે. આ અધિકારીઓ પર આરોપ છે કે તેમણે મતદાન પ્રક્રિયા દરમિયાન નિષ્પક્ષતા જાળવવામાં અને ગેરરીતિઓ રોકવામાં ગંભીર બેદરકારી દાખવી હતી. આ ઉપરાંત, ડાયમંડ હાર્બરના પોલીસ અધિક્ષક (SP) ડો. ઈશાની પાલને પણ ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે, કારણ કે તેઓ તેમના તાબાના અધિકારીઓ પર શિસ્ત જાળવવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા.
ચૂંટણી પંચના સચિવ સુજીત કુમાર મિશ્રા દ્વારા જારી કરાયેલા પત્રમાં સ્પષ્ટપણે જણાવાયું છે કે આ તમામ આદેશોનો તાત્કાલિક પ્રભાવથી અમલ થવો જોઈએ. પશ્ચિમ બંગાળ સરકારને સૂચના આપવામાં આવી છે કે 25 April ના રોજ સવારે 11 વાગ્યા સુધીમાં અનુપાલન અહેવાલ પંચને મોકલી આપવામાં આવે. આ કડક કાર્યવાહી દર્શાવે છે કે પંચ આગામી તબક્કાની ચૂંટણીઓ માટે કોઈ પણ પ્રકારની ઢીલાશ સહન કરવાના મૂડમાં નથી અને સુરક્ષા વ્યવસ્થા તેમજ વહીવટી પારદર્શિતા પર પૂરતું ધ્યાન આપી રહ્યું છે.
માત્ર ડાયમંડ હાર્બર જ નહીં, પરંતુ હિંગલગંજ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં પણ ચૂંટણી પંચે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. હિંગલગંજ પોલીસ સ્ટેશનના પ્રભારી સંદીપ સરકારને તાત્કાલિક અસરથી સસ્પેન્ડ કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. તેમના પર ચૂંટણી દરમિયાન કથિત રીતે પક્ષપાત કરવા, સ્થાનિક તત્વો સાથે સાંઠગાંઠ રાખવા અને કાયદો-વ્યવસ્થા જાળવવામાં નિષ્ફળ રહેવાના ગંભીર આરોપો છે. પંચે મુખ્ય સચિવને મોકલેલા પત્રમાં સંદીપ સરકાર વિરુદ્ધ તાત્કાલિક ખાતાકીય કાર્યવાહી શરૂ કરવા અને હિંગલગંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં નવા પ્રભારીની નિમણૂક માટે પ્રસ્તાવ મોકલવા પણ જણાવ્યું છે.
પશ્ચિમ બંગાળમાં ચૂંટણી દરમિયાન હિંસા અને ગેરરીતિઓની ફરિયાદો અગાઉ પણ આવતી રહી છે, પરંતુ 2026 ની આ ચૂંટણીમાં પંચે પ્રથમ તબક્કાથી જ જે પ્રકારના એક્શન લીધા છે તે અભૂતપૂર્વ માનવામાં આવે છે. વિપક્ષી દળોએ પણ આ વિસ્તારમાં ચૂંટણી પ્રક્રિયા પ્રભાવિત થઈ હોવાની ફરિયાદો કરી હતી, ત્યારબાદ પંચે ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટના આધારે આ નિર્ણય લીધો છે. આગામી તબક્કાના મતદાન પહેલા આ કાર્યવાહી અન્ય અધિકારીઓ માટે એક કડક સંદેશ સમાન છે કે જો ફરજમાં બેદરકારી દાખવવામાં આવશે તો તેની ગંભીર અસરો ભોગવવી પડશે.