‘આતંક ફેલાવનારા પાડોશી સાથે જોડાવું મુશ્કેલ’ : જયશંકર

આગામી મહિને નવી દિલ્હીમાં શાંઘાઈ કોઓપરેશન ઓર્ગેનાઈઝેશન (SCO)ની બેઠક યોજાવા જઈ રહી છે. આમાં પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રી બિલાવલ ભુટ્ટો પણ પહોંચી રહ્યા છે. આ બેઠકમાં તેઓ ભારતીય વિદેશ મંત્રીનો પણ સામનો કરશે. પરંતુ અહીં ભારતના વિદેશ મંત્રી સામે તેમની નાડી પીગળી રહી નથી. પનામાના પ્રવાસે ગયેલા ભારતીય વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરે પાકિસ્તાનને સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે સંબંધો સુધારવા માટે પાકિસ્તાને સીમા પારના આતંકવાદને રોકવો પડશે.

આર્થિક સંકટનો સામનો કરી રહેલું પાકિસ્તાન ભારત સાથેના સંબંધો સુધારવા માટે બેતાબ છે. આ જ કારણ છે કે બિલાવલ SCOની બેઠકમાં ભાગ લેવા આવી રહ્યા છે. તેના કાકા પાકિસ્તાની વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફ પહેલા જ કહી ચૂક્યા છે કે પાકિસ્તાને તેનો પાઠ શીખી લીધો છે. બિલાવલ ભુટ્ટો આ મુલાકાતથી ઘણી આશાઓ સેવવા જઈ રહ્યા છે, પરંતુ તે પહેલા જયશંકરે ભારતનો સંદેશ આપ્યો છે કે આતંકવાદ અને વાતચીત બંને એક સાથે ન ચાલી શકે.



આતંકવાદ ફેલાવનારાઓ સાથે સાંઠગાંઠ કરવી મુશ્કેલ

પનામામાં પત્રકારો સાથે વાત કરતા જયશંકરે કહ્યું, આપણી વિરુદ્ધ સીમાપાર આતંકવાદને અંજામ આપનારા પાડોશી સાથે સંલગ્ન થવું અમારા માટે ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. અમે હંમેશા કહ્યું છે કે તેમને સરહદ પારના આતંકવાદને પ્રોત્સાહિત કરવા, પ્રાયોજિત કરવા અને ચલાવવા બદલ સજા થવી જોઈએ. અમલ ન કરવાની પ્રતિબદ્ધતા પૂરી કરવી પડશે. અમે આશા રાખીએ છીએ કે એક દિવસ આપણે તે બિંદુ સુધી પહોંચીશું.

It’s very difficult to engage with a neighbour who practices cross-border terrorism against us.We’ve always said that they’ve to deliver on commitment to not sponsor&carry out cross-border terrorism.We continue to hope that one day we would reach that stage: EAM Jaishankar on Pak pic.twitter.com/mNYBXOKsKO

— ANI (@ANI) April 25, 2023