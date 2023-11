AUS vs AFG: મેક્સવેલે બેવડી સદી ફટકારી હારેલી મેચ જીતાડી, ઓસ્ટ્રેલિયા સેમિફાઈનલમાં પહોંચ્યું

ગ્લેન મેક્સવેલે વાનખેડે, મુંબઇમાં બેવડી સદી ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો. ટાર્ગેટનો પીછો કરતી વખતે મેક્સવેલે સૌથી મોટી ઇનિંગ રમી અને ઓસ્ટ્રેલિયાને હારેલી મેચ જીતાડી હતી. એક સમયે ઓસ્ટ્રેલિયાએ માત્ર 91 રનમાં સાત વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. ત્યારે એવું લાગતું હતું કે અફઘાનિસ્તાનની ટીમ આસાનીથી મેચ જીતી જશે, પરંતુ ગ્લેન મેક્સવેલે 201* રનની ઇનિંગ રમીને પોતાની ટીમને હારેલી મેચ જીતાડી હતી. આ જીત સાથે ઓસ્ટ્રેલિયા ટૂર્નામેન્ટની સેમિફાઈનલમાં પહોંચનારી ત્રીજી ટીમ બની ગઈ છે.

અફઘાનિસ્તાને પ્રથમ બેટિંગ કરતા 291 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ 91 રન અને સાત વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. આ પછી, મેક્સવેલ અને કમિન્સે 202* રનની ભાગીદારી કરી અને અફઘાનિસ્તાનના મોં પરથી જીત છીનવી લીધી. આ વિશાળ ઇનિંગ્સમાં, મેક્સવેલને તેના 33 રનના વ્યક્તિગત સ્કોર પર ચૂકી ગયેલા કેચને કારણે જીવનદાન મળ્યું જેનો તેણે પૂરો ફાયદો ઉઠાવ્યો. વર્લ્ડ કપમાં ઓસ્ટ્રેલિયા માટે આ સૌથી મોટો રન ચેઝ હતો.

An exceptional double ton from an injured Glenn Maxwell helps Australia to a famous victory 🔥@mastercardindia Milestones 🏏#AUSvAFG pic.twitter.com/OavPr2ZRAN — ICC (@ICC) November 7, 2023

292 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરેલી ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમની શરૂઆત ખૂબ જ ખરાબ રહી હતી. ટીમે બીજી ઓવરમાં ટ્રેવિસ હેડ (0)ના રૂપમાં પ્રથમ વિકેટ ગુમાવી હતી. આ પછી છઠ્ઠી ઓવરમાં ત્રીજા નંબરે આવેલા મિશેલ માર્શે 11 બોલમાં 2 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગાની મદદથી 24 રન બનાવ્યા હતા. ટીમ બીજી વિકેટના આંચકામાંથી બહાર આવી રહી હતી જ્યારે 9મી ઓવરના પહેલા બોલ પર બીજો ઓપનર ડેવિડ વોર્નર 18 રનની ઇનિંગ રમી રહેલા અઝમતુલ્લાહ ઓમરઝાઈનો શિકાર બન્યો હતો.

આ પછી પણ ટીમની વિકેટ ગુમાવવાનો સિલસિલો અટક્યો ન હતો અને બીજા જ બોલ પર જોશ ઈંગ્લિસ પણ ઉમરઝાઈનો શિકાર બન્યો હતો. ત્યાર બાદ 15મી ઓવરના પહેલા બોલ પર માર્નસ લાબુશેન 14 રન બનાવી પેવેલિયન પરત ફર્યો હતો. ત્યારબાદ 17મી ઓવરમાં માર્કસ સ્ટોઈનિસ 06 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો અને 19મી ઓવરમાં મિચેલ સ્ટાર્ક 03 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. આ પછી મેક્સવેલ અને કેપ્ટન કમિન્સે જવાબદારી લીધી અને ઓસ્ટ્રેલિયાની જીત સુનિશ્ચિત કરી.

Glenn Maxwell overcame adversities to smash a record double ton in an epic Australia win ⚡ He’s the @aramco #POTM 🏏#CWC23 | #AUSvAFG pic.twitter.com/7WBYYvZWwN — ICC (@ICC) November 7, 2023

મેક્સવેલે 157.03ના સ્ટ્રાઈક રેટથી 128 બોલમાં 201 રનની ઐતિહાસિક ઈનિંગ રમી જેમાં 21 ચોગ્ગા અને 10 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. આ ઇનિંગ દરમિયાન, મેક્સવેલને ઘણી વખત ખેંચાણનો સામનો કરવો પડ્યો, પરંતુ નિવૃત્તિ લીધા પછી, તે ક્રિઝ પર રહ્યો અને તેની ટીમને જીત તરફ દોરી ગયો. દોડતી વખતે મેક્સવેલ ઘણી મુશ્કેલીમાં દેખાઈ રહ્યો હતો. બીજી તરફ, કેપ્ટન કમિન્સે મેક્સવેલને સારો સાથ આપ્યો અને 68 બોલમાં 1 ફોરની મદદથી 12* રનની ઇનિંગ રમી. આ રીતે ઓસ્ટ્રેલિયાએ વર્લ્ડ કપ 2023ની સૌથી રોમાંચક જીત પર પોતાનું નામ લખાવ્યું.

ઈબ્રાહિમ ઝદરાનની ઐતિહાસિક સદી વ્યર્થ ગઈ

અફઘાનિસ્તાનના ઓપનર ઈબ્રાહિમ ઝદરાને પ્રથમ દાવમાં 143 બોલમાં 8 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગાની મદદથી 129 રનની ઐતિહાસિક સદી ફટકારી હતી, જેને મેક્સવેલે સંપૂર્ણપણે બરબાદ કરી દીધી હતી. ઝદરાન અફઘાનિસ્તાન તરફથી વર્લ્ડ કપમાં સદી ફટકારનાર પ્રથમ બેટ્સમેન બન્યો છે.