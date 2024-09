અસના વાવાઝોડાના કારણે મધ્ય પ્રદેશના 22 જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આગાહી

નવી દિલ્હી: અસના વાવાઝોડાની અસર મધ્ય પ્રદેશમાં જોવા મળી શકે છે. હવામાન વિભાગ (IMD)એ મધ્ય પ્રદેશ સહિત ઘણાં રાજ્યોમાં ભારે વરસાદનું એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. મધ્ય પ્રદેશમાં ચોમાસું ફરી એકવાર સક્રિય થયું છે અને અનેક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લેવા વહીવટીતંત્ર પણ સતર્ક થઈ ગયું છે.

Depression over East Vidarbha and adj Telangana moved WNW and weakened into WML over central parts of Vidarbha and neighbourhood at 1730 IST of 2 Sept, 2024. Likely to move nearly NW across Vidarbha and adjoining west MP and weaken into a low pressure area during next 24 hrs pic.twitter.com/qD7hKBn5we

— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 2, 2024