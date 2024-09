બંગાળ વિધાનસભામાં એન્ટિ-રેપ બિલ રજૂ કરાયું

કોલકાતાઃ RG કર હોસ્પિટલની ટ્રેની ડોક્ટરના રેપ-હત્યા કેસમાં બબાલ જારી છે. બંગાળ વિધાનસભાનું વિશેષ સત્ર બોલાવવામાં આવ્યું છે, જેમાં રેપવિરોધી બિલ રજૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે. આ બિલ હેઠળ આરોપીઓને મોતની સજા આપવામાં આવશે. આ બિલમાં બળાત્કારના દોષીઓને 10 દિવસની અંદર ફાંસીની સજા આપવાની જોગવાઈ છે.એનું નામ અપરાજિતા વીમેન એન્ડ ચાઇલ્ડ (પશ્ચિમ બંગાળ અપરાધિક કાનૂન અને સંશોધન) બિલ 2024 છે. આ બિલનો ઉદ્દેશ પીડિતોને ન્યાય અને દુષ્કર્મના દોષીઓને ત્વરિત સજા આપવાનો છે.

બંગાળમાં રજૂ થયેલા એન્ટિ રેપ બિલમાં જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે પ્રારંભિક તપાસ રિપોર્ટ 21 દિવસોની અંદર રજૂ કરવાનો રહેશે.

VIDEO | West Bengal CM Mamata Banerjee (@MamataOfficial) speaks in the state Assembly as the TMC government tables the anti-rape Bill.

Titled the ‘Aparajita Woman and Child Bill (West Bengal Criminal Laws and Amendment) Bill 2024,’ the legislation aims to strengthen protections… pic.twitter.com/wlgVrhtm9R

— Press Trust of India (@PTI_News) September 3, 2024