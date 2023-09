Asia Cup : નેપાળે ભારતને જીત માટે 231 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો

નેપાળે પ્રથમ રમત રમીને ટીમ ઈન્ડિયા સામે 230 રન બનાવ્યા હતા. નેપાળ તરફથી ઓપનર આસિફ શેખે 58 અને આઠમા નંબરના બેટ્સમેન સોમપાલ કામીએ 48 રન બનાવ્યા હતા. જ્યારે કુશલ ભુર્તેલે 38, ગુલશન ઝાએ 23 અને દીપેન્દ્ર સિંહ એરીએ 29 રન બનાવ્યા હતા.

Innings Break: Nepal have been bowled out for 230 runs in 48.2 overs. Ravindra Jadeja takes 3/40 from his 10 overs.

Details – https://t.co/FMAPg9cT1J… #INDvNEP

Stay tuned for our chase. #TeamIndia pic.twitter.com/evrUDYZRth

— BCCI (@BCCI) September 4, 2023