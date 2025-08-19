એશિયા કપ 2025: ઐયરથી લઈને રાહુલ સુધી અનેક દિગ્ગજો બહાર

મંગળવારે એશિયા કપ 2025 માટે 15 સભ્યોની ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. આ માટે BCCI મુખ્યાલયમાં એક બેઠક યોજાઈ હતી. વરસાદને કારણે બેઠકમાં વિલંબ થયો હતો. બેઠક પછી, મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકર અને કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ પ્રેસ કોન્ફરન્સ માટે આવ્યા હતા. આ દરમિયાન, ભારતીય ટીમના 15 ખેલાડીઓના નામ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા.

 

ગિલ ઉપ-કેપ્ટન બન્યો

શુભમન ગિલને ઉપ-કેપ્ટનની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, ખરાબ IPL બાદ રિંકુ સિંહને ટીમમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું હતું. ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ પર 3 ટેસ્ટ રમનાર જસપ્રીત બુમરાહ પહેલાથી જ સ્પષ્ટ કરી ચૂક્યા હતા કે તે એશિયા કપ માટે ઉપલબ્ધ છે. આવી સ્થિતિમાં, તેમને 15 સભ્યોની ટીમમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું હતું.

એશિયા કપ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત સાથે, ઘણા ખેલાડીઓના દિલ પણ તૂટી ગયા છે. કેટલાક અનુભવી ખેલાડીઓને ભારતીય ટીમમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું નથી. તેમાં યશસ્વી જયસ્વાલ, કેએલ રાહુલ, વિકેટકીપર બેટ્સમેન ઋષભ પંત, ઝડપી બોલર મોહમ્મદ સિરાજ, શ્રેયસ ઐયર અને સ્પિનર યુઝવેન્દ્ર ચહલનો સમાવેશ થાય છે.

અજિત અગરકરે કહ્યું, શ્રેયસ ઐયર ટીમમાંથી બહાર છે તે દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે. તે તેની ભૂલ નથી, પણ આપણી પણ નથી. તેને તેની તકની રાહ જોવી પડશે. યશસ્વી જયસ્વાલને સ્ટેન્ડબાય પર રાખવામાં આવ્યો છે. પંતની ઈજા અંગે કોઈ અપડેટ નથી. આવી સ્થિતિમાં, એવી શક્યતા છે કે તે સ્વસ્થ ન થયો હોય. ઇંગ્લેન્ડ સામેની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં હંગામો મચાવનાર મોહમ્મદ સિરાજ પણ આ ટીમમાંથી ગાયબ છે. સ્પિનર યુઝવેન્દ્ર ચહલનું નામ પણ ટીમમાં નથી.

 

એશિયા કપ 2025 માટે ભારતીય ટીમ

સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), શુભમન ગિલ (વાઈસ-કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, જિતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), જસપ્રીત બુમરાહ, વરુણ ચક્રવર્તી, અર્શદીપ સિંહ, કુલદીપ યાદવ, સંજુ સંજુ, હરકૂન સિંહ, આર.કે.

રિઝર્વ ખેલાડી : પ્રસિદ્ધિ ક્રિષ્ના, યશસ્વી જયસ્વાલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, રિયાન પરાગ અને ધ્રુવ જુરેલ.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR