એપલે કમાલ કરી! iPhone 17 સિરીઝ લોન્ચ કરી, જાણો કિંમત

એપલે 9 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ Awe-Dropping ઇવેન્ટમાં ભારતમાં તેની નવી iPhone 17 સિરીઝ લોન્ચ કરી, જેમાં ચાર મોડેલ શામેલ છે: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max અને નવો અલ્ટ્રા-થિન iPhone Air. આ વખતે Apple એ 128GB વેરિઅન્ટને સંપૂર્ણપણે દૂર કરી દીધો છે અને બધા મોડેલ હવે 256GB સ્ટોરેજથી શરૂ થાય છે. પરંતુ આશ્ચર્યજનક રીતે, બેઝ iPhone 17 ની કિંમત પાછલા મોડેલ કરતા થોડી સસ્તી રાખવામાં આવી છે, જ્યારે Pro અને Pro Max માં કિંમતમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
iPhone 17 lineup overview 🔥 pic.twitter.com/EVPjB4NsCs
— Apple Hub (@theapplehub) September 9, 2025
ભારતમાં iPhone 17 Pro ની શરૂઆતની કિંમત ₹ 1,34,000 છે, અને Pro Max ₹ 1,49,900 થી 2TB વેરિઅન્ટ ₹ 2,29,900 સુધી ઉપલબ્ધ છે. ઉપરાંત, iPhone 16 અને 16 Plus જેવા iPhone 16 વેરિઅન્ટ્સની કિંમતમાં 10,000 રૂપિયા સુધીનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે, જે તેમને વધુ સારો વિકલ્પ બનાવે છે.
This is the new Apple Watch Ultra 3 🔥 pic.twitter.com/Q5xCGvVouQ
— Apple Hub (@theapplehub) September 9, 2025
iPhone 17 ની કિંમત હવે 82,900 રૂપિયા (256GB) થી શરૂ થાય છે, જે પાછલા મોડેલ કરતા 7000 રૂપિયા ઓછી છે. કારણ કે ગયા વર્ષે iPhone 16 89,900 રૂપિયામાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. તે જ સમયે, Pro મોડેલની કિંમત 1,34,000 રૂપિયાથી શરૂ થાય છે, જ્યારે Pro Max ની શરૂઆતની કિંમત 1,49,900 રૂપિયા છે. બેઝ મોડેલને સસ્તું બનાવવું એપલની એન્ટ્રી-સેગમેન્ટમાં સ્પર્ધા વધારવાની વ્યૂહરચના દર્શાવે છે, જ્યારે હાઇ-એન્ડ મોડેલ્સ પર પ્રીમિયમ જાળવી રાખે છે.
iPhone 16 અને iPhone 16 Plus જેવા જૂના મોડેલ્સ પર કિંમતમાં 10,000 રૂપિયા સુધીનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. એમેઝોન પર iPhone 16 Pro Max ની કિંમત પણ લગભગ 1,30,900 રૂપિયા થઈ ગઈ છે.
નવી કિંમતો અને સુવિધાઓ સાથે, એપલે ભારતીય બજારમાં પોતાની પકડ મજબૂત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. નવા મોડેલોમાં AI-સંચાલિત કેમેરા અને પ્રોસેસિંગ સુવિધાઓ શામેલ છે જે પ્રીમિયમ વપરાશકર્તા અનુભવને પ્રોત્સાહન આપે છે. ઉપરાંત, પ્રોમોશન ડિસ્પ્લે અને ઉન્નત કેમેરા સેટઅપ જેવી સુવિધાઓ, ખાસ કરીને પ્રો મેક્સમાં 8x ઓપ્ટિકલ ઝૂમ, વ્યાવસાયિક વપરાશકર્તાઓને આકર્ષિત કરશે.