ઉદ્ધવ ઠાકરેને વધુ એક ઝટકો, MLC સચિન અહિર શિંદે જૂથમાં જોડાયા

ઉદ્ધવ ઠાકરેને વધુ એક મોટો ફટકો પડ્યો છે. શિવસેના-યુબીટી એમએલસી સચિન અહિર શિંદે જૂથમાં જોડાયા છે. એકનાથ શિંદેનું “ઓપરેશન ટાઇગર” ચાલુ છે.
મહારાષ્ટ્રમાંથી વધુ એક મોટો રાજકીય ઘટનાક્રમ સામે આવ્યો છે. ઉદ્ધવ ઠાકરેને વધુ એક મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. શિવસેના-યુબીટી વિધાન પરિષદ (એમએલસી) ના સભ્ય સચિન અહિર ઉદ્ધવ ઠાકરે જૂથ છોડીને એકનાથ શિંદેના નેતૃત્વ હેઠળની શિવસેનામાં જોડાયા છે.
આ પક્ષપલટા પછી તરત જ, શિંદે જૂથે વિધાન પરિષદના ઉપાધ્યક્ષ પદ માટે પોતાનું નામાંકન દાખલ કર્યું. આ ઘટનાક્રમને એકનાથ શિંદેના “ઓપરેશન ટાઇગર” ના આગામી તબક્કા તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે.