ગુજરાતમાં ચોમાસાની તોફાની એન્ટ્રી: સુરતમાં જળબંબાકારથી પાલિકાની પોલ ખુલી

સમગ્ર દેશ સહિત ગુજરાત રાજ્યમાં ચોમાસું હવે સંપૂર્ણપણે સક્રિય થઈ ગયું છે અને મેઘરાજાએ પોતાની ધમાકેદાર બેટિંગ શરૂ કરી દીધી છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર આગામી બે દિવસમાં દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું રાજ્યના વધુ વિસ્તારોને આવરી લેશે અને જુલાઈના પ્રથમ સપ્તાહમાં નવું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થતાં સમગ્ર ગુજરાતમાં સાર્વત્રિક વરસાદ પડવાની પ્રબળ સંભાવના છે.
રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોની વાત કરીએ તો, છેલ્લા ૨૪ કલાકમાં ૩૩ થી વધુ તાલુકાઓમાં નોંધપાત્ર વરસાદ પડ્યો છે. અમરેલી, ઉના અને તાપીના વ્યારા સહિતના ગ્રામીણ પંથકોમાં વાવણી લાયક ધીમીધારનો વરસાદ શરૂ થતાં જગતના તાત ગણાતા ખેડૂતોમાં ભારે ખુશીની લહેર જોવા મળી રહી છે. લાંબા સમયના અસહ્ય બફારા અને ગરમી બાદ વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરતા સામાન્ય નાગરિકોએ પણ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે.
જોકે, આ આહલાદક વરસાદ સુરત શહેર માટે મોટી મુશ્કેલી લઈને આવ્યો છે. સુરતમાં છેલ્લા પખવાડિયાથી જોવાતી વરસાદની રાહનો અંત તો આવ્યો, પરંતુ પ્રથમ ધોધમાર વરસાદે જ સુરત મહાનગરપાલિકાની પ્રિ-મોન્સૂન કામગીરીના પોકળ દાવાઓની હવા કાઢી નાખી છે. અડાજન, પાલ અને જહાંગીરપુરા જેવા વિસ્તારોમાં મેઘરાજા મન મૂકીને વરસ્યા હતા, જેના કારણે શહેરના મુખ્ય માર્ગો ઘૂંટણસમા પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા હતા.
ખાસ કરીને ઉધના-નવસારી રોડ અને ડિંડોલીને જોડતા ભીમનગર ગરનાળામાં ડ્રેનેજ લાઈનો બ્લોક થઈ જવાને કારણે ગટરના ગંદા પાણી રસ્તા પર ફરી વળ્યા હતા. આ અંડરપાસ જાણે સ્વિમિંગ પૂલ બન્યો હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. રસ્તાઓ પર પાણી ભરાવાને કારણે અનેક વાહનો રસ્તાની વચ્ચે જ બંધ પડી ગયા હતા, જેને પગલે સચિન GIDC તરફ જતા હજારો નોકરીયાત વર્ગના લોકો કલાકો સુધી ટ્રાફિકજામમાં ફસાયા હતા. આ ઉપરાંત વરાછાની ઈશ્વર કૃપા સોસાયટીમાં એક વિશાળ વૃક્ષ ધરાશાયી થવાની ઘટના પણ બની હતી, જેમાં સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી. તંત્રની આ પ્રકારની બેદરકારીને કારણે સ્થાનિક જનતામાં પાલિકા વિરૂદ્ધ ભારે આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો છે.