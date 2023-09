સંસદના વિશેષ સત્ર વચ્ચે મહત્વપૂર્ણ કેબિનેટ બેઠક યોજાઈ

સંસદના વિશેષ સત્ર વચ્ચે કેબિનેટની મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ હતી. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર કેન્દ્રીય કેબિનેટની બેઠક સોમવારે સાંજે 6.30 કલાકે શરૂ થઈ હતી. આ બેઠક સંસદ એનેક્સી બિલ્ડીંગમાં થઈ હતી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલી આ બેઠકમાં મહિલા અનામત બિલ પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. જો કે હજુ સુધી આ વાતની પુષ્ટિ થઈ નથી. આ પહેલા પીએમ મોદીએ સંસદમાં પોતાના ભાષણ દરમિયાન આનો સંકેત આપ્યો હતો. CWCની બેઠકમાં પોતાના ભાષણમાં સોનિયા ગાંધીએ મોદી સરકાર પાસે મહિલા અનામત બિલ લાવવાની પણ માંગ કરી હતી. તેલંગાણાના મુખ્યપ્રધાન કેસીઆરે પણ આની તરફેણ કરી છે.

