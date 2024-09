ઝારખંડ વિધાનસભા ચૂંટણીને લઈ ઈલેક્શન કમિશનની સમીક્ષા બેઠક

રાંચી: ઝારખંડમાં વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા ઇલેક્શન કમિસનની ટીમ બે દિવસના પ્રવાસે રાજ્યની રાજધાની રાંચી પહોંચી છે. અહીં ચૂંટણી પંચની ટીમ આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણીની તૈયારીઓની સમીક્ષા કરશે. ઝારખંડમાં વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખો ગમે ત્યારે જાહેર થઈ શકે છે. ચૂંટણી પંચની એક ટીમ સોમવારે ઝારખંડ પહોંચી હતી. એવું માનવામાં આવે છે કે આ પ્રવાસ બાદ ઝારખંડમાં વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખો ગમે ત્યારે જાહેર થઈ શકે છે. ચૂંટણી પંચની ટીમ રાજ્યના મુખ્ય પક્ષો અને પોલીસ અધિકારીઓ સાથે બેઠક કરશે. મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) રાજીવ કુમારના નેતૃત્વમાં ચૂંટણી પંચની એક ટીમ રાજકીય પક્ષો, અમલીકરણ એજન્સીઓ અને સરકારી અધિકારીઓ સાથે બેઠકો કરશે. ઝારખંડના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી (CEO) કે. રવિ કુમારે કહ્યું, “સોમવારે ચાર બેઠકો યોજાનાર છે. ચૂંટણી પંચ છ રાષ્ટ્રીય અને ત્રણ પ્રાદેશિક પક્ષો સહિત નવ રાજકીય પક્ષોના પ્રતિનિધિઓ તેમજ વરિષ્ઠ વહીવટી અધિકારીઓ અને પોલીસ અધિકારીઓ સાથે વાતચીત કરશે.”

An ECI delegation led by CEC Rajiv Kumar and ECs Gyanesh Kumar and Dr. SS Sandhu arrived at Ranchi today to review poll preparedness for forthcoming assembly elections in #Jharkhand . #AssemblyElections #ECI pic.twitter.com/uXfNyWn01X

— Election Commission of India (@ECISVEEP) September 23, 2024