અમિત શાહે રાજ્યસભામાં દિલ્હી વટહુકમ સંબંધિત બિલ રજૂ કર્યું

સંસદના ચોમાસુ સત્ર દરમિયાન સોમવારે કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહે રાજ્યસભામાં દિલ્હી અધ્યાદેશ સાથે સંબંધિત એક બિલ રજૂ કર્યું હતું. કોંગ્રેસે તેને ગેરબંધારણીય ગણાવ્યું છે. આ બિલનું નામ છે ‘ગવર્નમેન્ટ ઑફ ધ નેશનલ કેપિટલ ટેરિટરી ઑફ દિલ્હી બિલ, 2023’ જે ગુરુવારે લોકસભામાં પસાર થઈ ગયું છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, દિલ્હી સર્વિસ બિલ પર રાજ્યસભામાં લગભગ 6 કલાક સુધી ચર્ચા થશે. ઘણા વિપક્ષી સાંસદોએ કહ્યું કે આ બિલને સ્વીકારવું જોઈએ નહીં. જો કે વિપક્ષી સાંસદોના વિરોધ વચ્ચે ગૃહમાં આ બિલ પર ચર્ચા શરૂ થઈ હતી.

કોંગ્રેસના નેતા અભિષેક મનુ સિંઘવીએ આ વાત કરી હતી

દિલ્હી સેવા બિલ પર કોંગ્રેસના સાંસદ અભિષેક મનુ સિંઘવીએ કહ્યું, ભાજપનો અભિગમ કોઈપણ રીતે નિયંત્રિત કરવાનો છે. આ બિલ સંપૂર્ણપણે ગેરબંધારણીય છે, તે મૂળભૂત રીતે અલોકતાંત્રિક છે અને તે દિલ્હીના લોકોનો પ્રાદેશિક અવાજ છે. અને ત્યાં છે. આકાંક્ષાઓ પર સીધો હુમલો. તે સંઘવાદના તમામ સિદ્ધાંતો, નાગરિક સેવા જવાબદારીના તમામ ધોરણો અને વિધાનસભા આધારિત લોકશાહીના તમામ મોડેલોનું ઉલ્લંઘન કરે છે.

“In the Supreme Court verdict of 105 pages, nowhere it is mentioned anything against passing a law on Delhi,…In the Supreme Court order, in paragraphs 86, 95 and 164 F, it is mentioned that the Parliament has all the rights to form a law for Delhi”: BJP MP Dr. Sudhanshu Trivedi… pic.twitter.com/0RoJdV5746

