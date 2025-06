અમરનાથ યાત્રા: બાબા બર્ફાનીએ પ્રથમ દર્શન આપ્યા!

અમરનાથ યાત્રાને હિન્દુ ધર્મમાં ખૂબ જ પવિત્ર અને પુણ્યશાળી માનવામાં આવે છે. જમ્મુ અને કાશ્મીરના અનંતનાગ જિલ્લામાં સ્થિત પવિત્ર અમરનાથ ગુફાને ભગવાન શિવના આદરણીય ધાર્મિક સ્થળોમાંનું એક માનવામાં આવે છે. આ પવિત્ર ગુફામાં બરફમાંથી કુદરતી રીતે શિવલિંગ બને છે, તેથી જ તેને બાબા બર્ફાની કહેવામાં આવે છે. દર વર્ષે મોટી સંખ્યામાં ભક્તો અમરનાથ યાત્રાએ પહોંચે છે. અમરનાથ યાત્રાળુઓને આ વર્ષની સૌથી મોટી ખુશખબર મળી છે.

Har Har Mahadev! Paid my obeisance to Baba Barfani and performed the ‘Pratham Puja’ at the Holy Cave, marking the ceremonial beginning of the annual Shri Amarnath Ji Yatra. May Baba Amarnathji keep showering his divine blessings on all of us. pic.twitter.com/VHx5Io5ESU

