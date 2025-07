અમરનાથ યાત્રા રૂટ પર અનેક જગ્યાએ ભૂસ્ખલન, એકનું મોત, અનેક ઘાયલ

જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં અમરનાથ યાત્રા રૂટ પર ઘણી જગ્યાએ ભૂસ્ખલનની ઘટનાઓ નોંધાઈ છે. બાલતાલ રૂટ પર ભૂસ્ખલનને કારણે 10 યાત્રાળુઓ ઘાયલ થયા છે. ઘણા યાત્રાળુઓ અચાનક પૂરમાં ફસાઈ ગયા હતા. આ કારણે, આજે એટલે કે ગુરુવારે અમરનાથ યાત્રા સ્થગિત રહેશે. યાત્રા આજે જમ્મુ બેઝ કેમ્પથી આગળ નહીં વધે. ખરેખર, જમ્મુ અને કાશ્મીરના ઘણા જિલ્લાઓમાં વરસાદ ચાલુ છે.

Disturbing videos emerging from the Amarnath Yatra route. Praying for the safety of all our yatris. Hope everyone stays safe and reaches home unharmed. pic.twitter.com/oY6DRgkJiP

— FK (@FaisalKhankashi) July 16, 2025