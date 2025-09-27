આ ફિલ્મની નિષ્ફળતાથી ભાંગી પડી હતી આલિયા ભટ્ટ, પિતાએ કર્યો ખુલાસો

આલિયા ભટ્ટે પોતાની કારકિર્દી દરમિયાન ઘણી પ્રશંસનીય અને સફળ ફિલ્મોમાં અભિનય કર્યો છે. તેની કારકિર્દીની શરૂઆત એક હિટ ફિલ્મથી થઈ હતી. જોકે, જ્યારે તેણીને પહેલી ફ્લોપનો સામનો કરવો પડ્યો ત્યારે તે ખૂબ જ નિરાશ થઈ ગઈ હતી. તે કઈ ફિલ્મ હતી? તેના વિશે જાણીએ.
અભિનેત્રી આલિયા ભટ્ટે 2012 માં “સ્ટુડન્ટ ઓફ ધ યર” ફિલ્મથી ડેબ્યૂ કર્યું હતું. ત્યારબાદ તેણી ‘હાઈવે’, ‘2 સ્ટેટ્સ’, અને ‘હમ્પ્ટી શર્મા કી દુલ્હનિયા’ જેવી હિટ ફિલ્મોમાં જોવા મળી. 2015 માં આલિયાની ‘શાનદાર’ ફિલ્મ આવી હતી, જે બોક્સ ઓફિસ પર ફ્લોપ રહી, જે આલિયાની પહેલી ફ્લોપ ફિલ્મ બની. તાજેતરમાં તેના પિતા અને લોકપ્રિય નિર્માતા-દિગ્દર્શક મહેશ ભટ્ટે ખુલાસો કર્યો કે ફિલ્મની નિષ્ફળતાએ તેણીને હચમચાવી દીધી હતી.
ફિલ્મ સફળ થયા પછી એક ફ્લોપ રહી
મહેશ ભટ્ટે તાજેતરમાં સિદ્ધાર્થ કન્નન સાથે તેમની ફિલ્મ ‘શાનદાર’ (2015)ની નિષ્ફળતા વિશે વાત કરી. તેમણે કહ્યું કે ફિલ્મની નિષ્ફળતાનો તેમના પર કાયમી પ્રભાવ પડ્યો. ફિલ્મમાં શાહિદ કપૂરે આલિયા ભટ્ટ સાથે અભિનય કર્યો હતો. મહેશ ભટ્ટે કહ્યું, “જ્યારે આલિયા ભટ્ટને તેની પહેલી નિષ્ફળતાનો સામનો કરવો પડ્યો, જે “શાનદાર” હતી, ત્યારે તે સંપૂર્ણપણે હચમચી ગઈ હતી. આ ફ્લોપ ફિલ્મ સફળ થયા પછી આવી.”
મહેશ ભટ્ટે ઉમેર્યુ કે, “છેવટે, સ્ટાર્સ પણ સામાન્ય માણસો છે.” તેમણે આગળ જણાવ્યું કે, “ભલે તે બહારથી કઠોર છોકરી હોય, પણ નિષ્ફળતા નિષ્ફળતા જ હોય છે.” તેમણે કહ્યું કે નિષ્ફળતાઓ આપણને યાદ અપાવે છે કે સ્ટાર્સ સામાન્ય માણસો છે, જેમને બીજા બધાની જેમ જ નિષ્ફળતાઓનો સામનો કરવો પડે છે.
દરેક કલાકારને ઉતાર-ચઢાવમાંથી પસાર થવું પડે છે.
મહેશ ભટ્ટે એમ પણ કહ્યું કે સિનેમાના દિગ્ગજો પણ બોક્સ ઓફિસની નિષ્ફળતાથી મુક્ત નથી. તેમણે કહ્યું, “આવું કંઈક તમને યાદ અપાવે છે કે તમે પણ એક સામાન્ય માણસ છો. મૃત્યુ તમારા ઘરમાં જ થશે. તમારો પણ નિષ્ફળતા સાથે સમાન સંબંધ હશે. આ ઉદ્યોગમાં કોઈ એવું નથી જેણે આવું કંઈક ન જોયું હોય, જેમાં રાજ કપૂર જેવા મહાન કલાકારોનો પણ સમાવેશ થાય છે.” મહેશ ભટ્ટે ભાર મૂક્યો કે ખ્યાતિ હોય કે દરજ્જો, દરેક કલાકારને પોતાના ઉતાર-ચઢાવમાંથી પસાર થવું પડે છે.