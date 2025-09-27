અફેરની અફવા વચ્ચે તૃપ્તિ ડિમરીએ રિલેશનશીપ પર તોડ્યુ મૌન?

સેમ મર્ચન્ટ સાથેના સંબંધોની અફવાઓ વચ્ચે તૃપ્તિ ડિમરીએ તાજેતરમાં આ સંબંધ વિશે પોતાનું મૌન તોડ્યું. તેણીએ એક ઇન્ટરવ્યુમાં કહ્યું કે સિંગલ રહેવામાં કંઈ ખોટું નથી.
બોલિવૂડ અભિનેત્રી તૃપ્તિ ડિમરી તાજેતરમાં જ તેની ફિલ્મો અને તેના અંગત જીવન બંનેને કારણે સમાચારમાં છે. સતત એવા અહેવાલો આવી રહ્યા છે કે તૃપ્તિ ઉદ્યોગપતિ અને મોડેલ સેમ મર્ચન્ટને ડેટ કરી રહી છે. બંનેને ઘણી વખત સાથે જોવામાં આવ્યા છે, પરંતુ અત્યાર સુધી તેઓએ ક્યારેય ખુલ્લેઆમ તેમના સંબંધો વિશે ચર્ચા કરી નથી. પહેલીવાર, તૃપ્તિએ આ સંબંધ પર પોતાનું મૌન તોડ્યું છે અને એક એવું નિવેદન આપ્યું છે જેનાથી ચાહકો વિચારમાં પડી ગયા છે.
સંબંધો અંગે તૃપ્તિનો દૃષ્ટિકોણ
ફિલ્મફેર સાથેની એક મુલાકાતમાં તૃપ્તિ ડિમરીએ કહ્યું કે આજના સમયમાં ઘણીવાર એવું માનવામાં આવે છે કે જો કોઈ સંબંધમાં નથી, તો તેનું જીવન અધૂરું છે. પરંતુ તેણીનો મત અલગ છે. તેણીએ સ્પષ્ટપણે કહ્યું,”સંબંધમાં રહેવું એ કોઈ મજબૂરી નથી. સિંગલ હોવાનો અર્થ એ નથી કે તેમની પાસે કંઈક ખૂટે છે. જીવનમાં ઘણું બધું છે જે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. ફક્ત એટલા માટે દુઃખી થવું કે તમારી પાસે જીવનસાથી નથી એ યોગ્ય માનસિકતા નથી.”
તેણીએ એ પણ ખુલાસો કર્યો કે તેણીની ફિલ્મ “બુલબુલ” ના દિગ્દર્શક અન્વિતા દત્તે તેણીને શીખવ્યું હતું કે સિંગલ રહેવું એ સંબંધમાં રહેવા જેટલું જ સામાન્ય છે. તૃપ્તિ માને છે કે વ્યક્તિ તેના સંબંધો દ્વારા નહીં પરંતુ તેના વિચારો અને કાર્યો દ્વારા વ્યાખ્યાયિત થાય છે.
સેમ મર્ચન્ટ કોણ છે?
સેમ મર્ચન્ટને મનોરંજન ઉદ્યોગમાં કોઈ પરિચયની જરૂર નથી. તે એક સમયે મોડેલિંગની દુનિયામાં ખૂબ જ લોકપ્રિય હતો અને પછીથી તે બિઝનેસમાં પ્રવેશ્યા. આજે, તે એક સફળ ઉદ્યોગસાહસિક માનવામાં આવે છે. તેની જીવનશૈલી અને સામાજિક વર્તુળ હંમેશા મીડિયામાં ચર્ચામાં રહે છે. આ જ કારણ છે કે જ્યારે તૃપ્તિ અને સેમ સાથે જોવા મળતા હતા ત્યારે તેમના સંબંધો વિશે અટકળો વધુ તીવ્ર બની હતી.
તૃપ્તિનો કારકિર્દીનો ગ્રાફ
તૃપ્તિ ડિમરીએ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં બોલિવૂડમાં પોતાના માટે એક અલગ સ્થાન બનાવ્યું છે. તેની સફર “લૈલા મજનુ” અને “બુલબુલ” જેવી ફિલ્મોથી શરૂ થઈ હતી અને સુપરહિટ “એનિમલ” માં પરિણમી હતી. રણબીર કપૂર સાથેની તેની જોડીને દર્શકો દ્વારા ખૂબ પ્રશંસા મળી હતી અને તે ત્યારથી જ સમાચારમાં રહી છે. તાજેતરમાં “ધડક 2” માં તેણે સિદ્ધાંત ચતુર્વેદી સાથે તેના અભિનયથી બધાને પ્રભાવિત કર્યા.
તૃપ્તિ તેના બોલ્ડ પસંદગીઓ અને શક્તિશાળી અભિનય માટે જાણીતી છે. તે એવા પાત્રો પસંદ કરે છે જે દર્શકો પર કાયમી છાપ છોડી દે છે. સોશિયલ મીડિયા પર પણ તેની લોકપ્રિયતા સતત વધી રહી છે. તેનો દરેક ફોટો અને વીડિયો ચાહકોમાં ઝડપથી વાયરલ થાય છે.