આખરે આલિયા ભટ્ટે તોડ્યુ મૌન, CJP પ્રદર્શન પર આપી પ્રતિક્રિયા

NEET પેપર લીક પર આલિયા ભટ્ટે વિદ્યાર્થીઓનું સમર્થન કર્યુ છે. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને તેમના સંઘર્ષને વાજબી ઠેરવ્યો હતો. સલમાન ખાન સહિત અનેક બોલિવૂડ સ્ટાર્સે પણ પોતાનો ટેકો વ્યક્ત કર્યો છે.
દિલ્હીના જંતર-મંતર ખાતે શરૂ થયેલા વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શનને સલમાન ખાન અને સોનાક્ષી સિંહા જેવા બોલિવૂડ સ્ટાર્સનો સપોર્ટ મળ્યો. આખરે હવે આલિયા ભટ્ટે પણ NEET પેપર લીક સામે ચાલી રહેલા વિદ્યાર્થી આંદોલનને સમર્થન આપ્યું છે. તેણીએ સોશિયલ મીડિયા પર એક લાંબી પોસ્ટમાં પોતાના વિચારો શેર કર્યા છે. નોંધનીય છે કે સોશિયલ મીડિયા પર ઘણા કલાકારો અને વ્યક્તિઓએ મોટા સુપરસ્ટાર્સના મૌન પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા.
તાજેતરમાં આલ્ફામાં દેખાતી આલિયા ભટ્ટે વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શન વિશે પોસ્ટ કરીને વિદ્યાર્થીઓના વિરોધને યોગ્ય ઠેરવતા કહ્યું કે તેઓ પોતાના માટે, પોતાના પરિવારો માટે અને ભાવિ પેઢી માટે લડી રહ્યા છે. આલિયા ભટ્ટે લખ્યું કે છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં મારું હૃદય ઘણી વખત તૂટ્યુ. પરંતુ આશાઓ આધારે જોડાયું પણ. આજે, દરેક વિદ્યાર્થી પોતાના હકો માટે મક્કમતાથી ઉભો છે. તેમના સપના પાછળ તેમના પરિવારની આશાઓ છે. તેમની વર્ષોની મહેનત અને બલિદાન છુપાયેલું છે. આ વિદ્યાર્થીઓ ફક્ત પોતાના માટે જ નહીં, પરંતુ તે બધા માટે લડી રહ્યા છે જેમણે તેમનામાં વિશ્વાસ રાખ્યો છે. આ બાળકો ભવિષ્યની પેઢીઓ માટે વધુ સારો માર્ગ બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. આ વિદ્યાર્થીઓની હિંમત મને પણ પ્રેરણા આપે છે. આજે, તેમની હિંમત દરેકને પ્રશ્ન કરે છે કે શું આપણે ખરેખર યુવાનોના અવાજો સાંભળી રહ્યા છીએ જે આ દેશના ભવિષ્યને આકાર આપશે અને તેને આગળ લઈ જશે. આ લડાઈ વિદ્યાર્થીઓની છે, વિદ્યાર્થીઓ માટે છે. ભવિષ્ય તેમનું છે. જય હિંદ.
આલિયા ભટ્ટ પહેલા સલમાન ખાને પણ પોતાનો ટેકો આપ્યો હતો
સલમાન ખાને પણ NEET પેપર લીકના આરોપો અને વિદ્યાર્થીઓ પર થયેલા લાઠીચાર્જ પર પ્રતિક્રિયા આપી હતી. તેમણે કહ્યું, “આ એક શાંતિપૂર્ણ વિરોધ હતો. દુઃખની વાત છે કે તે હિંસક બન્યું. ઘાયલ થયેલા વિદ્યાર્થીઓ પ્રત્યે મારી સંવેદના છે. પેપર લીક એક ગંભીર મુદ્દો છે. હું સમર્પણ અને સખત મહેનત સાથે પોતાના ભવિષ્ય માટે લડી રહેલા તમામ વિદ્યાર્થીઓની હિંમતને બિરદાવું છું.”
વિદ્યાર્થી આંદોલનના સમર્થનમાં બોલિવૂડ
પ્રીતિ ઝિન્ટા, સ્વરા ભાસ્કર, હુમા કુરેશી, શબાના આઝમી, નસીરુદ્દીન શાહ, રાજકુમાર રાવ, અનુરાગ કશ્યપ, અરિજિત સિંહ અને રફ્તાર જેવા કલાકારો અને ગાયકોએ વિદ્યાર્થીઓ માટે પોતાનું સમર્થન આપ્યું છે. પ્રકાશ ઝા, શબાના આઝમી અને હુમા કુરેશી જેવા સ્ટાર્સે દિલ્હીમાં જંતર મંતરની મુલાકાત પણ લીધી હતી.