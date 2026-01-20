અક્ષય કુમારની કારનો અકસ્માત, ઘાયલ ઓટો ડ્રાઈવરની હાલત ગંભીર

સોમવારે રાત્રે અક્ષય કુમારની સિક્યોરિટી કારનો અકસ્માત થયો હતો, જેમાં એક ઓટો-રિક્ષા ચાલક ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો હતો. હવે, ડ્રાઇવરના ભાઈએ અભિનેતાને અપીલ કરી છે.
સોમવારે મુંબઈમાં અક્ષય કુમારની સુરક્ષા ગાડીનો અકસ્માત થયો હતો. આ ઘટના ત્યારે બની જ્યારે અભિનેતા અને તેમની પત્ની ટ્વિંકલ ખન્ના એરપોર્ટથી જુહુમાં તેમના ઘરે જઈ રહ્યા હતા. આ અકસ્માતમાં એક ઓટો-રિક્ષા ચાલક ઘાયલ થયો હતો. તેના ભાઈએ હવે એક નિવેદન બહાર પાડીને ડ્રાઈવરની સ્થિતિ અંગે અપડેટ શેર કર્યું છે.
ઓટો-રિક્ષા ચાલકના ભાઈએ મદદ માટે વિનંતી કરી
ઓટો-રિક્ષા ચાલકના ભાઈ મોહમ્મદ સમીરે ANIને જણાવ્યું, “આ ઘટના રાત્રે 8 થી 8:30 વાગ્યાની આસપાસ બની. મારો ભાઈ રિક્ષા ચલાવી રહ્યો હતો ત્યારે અક્ષય કુમારની ઇનોવા અને તેની પાછળ એક મર્સિડીઝ હતી. જ્યારે મર્સિડીઝે ઇનોવાને ટક્કર મારી, ત્યારે ઇનોવા રિક્ષા સાથે અથડાઈ. પરિણામે, મારો ભાઈ અને અન્ય એક મુસાફર કાર નીચે ફસાઈ ગયા. આખી રિક્ષા નાશ પામી. મારા ભાઈની હાલત ખૂબ જ ગંભીર છે. મારી એક જ વિનંતી છે કે મારા ભાઈની યોગ્ય સારવાર કરવામાં આવે અને રિક્ષાને થયેલા નુકસાનનું વળતર આપવામાં આવે. અમને બીજું કંઈ જોઈતું નથી.”
પોલીસે અકસ્માત અંગે શું કહ્યું?
એએનઆઈ અનુસાર, મુંબઈ પોલીસે પણ અકસ્માત અંગે માહિતી શેર કરી છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, જુહુ વિસ્તારમાં બે કાર અને ઓટો-રિક્ષા વચ્ચે થયેલી ટક્કરમાં બે લોકો ઘાયલ થયા છે. આ અકસ્માતમાં બોલિવૂડ અભિનેતા અક્ષય કુમારની એસ્કોર્ટ કાર પણ સામેલ હતી. ઘાયલોને બાદમાં સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. આ કાર અકસ્માતમાં અક્ષય કુમાર અને ટ્વિંકલ ખન્ના સુરક્ષિત હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
કામની વાત કરીએ તો, અક્ષય કુમાર સૈફ અલી ખાન સાથે ફિલ્મ “હૈવાન” માં અભિનય કરી રહ્યા છે. સૈયામી ખેર તેની નાયિકા છે. પ્રિયદર્શન દ્વારા દિગ્દર્શિત આ ફિલ્મ આ વર્ષે રિલીઝ થવાની ધારણા છે.