ઐશ્વર્યા રાયે પીએમ મોદીના ચરણ સ્પર્શ કર્યા, ક્યારે ?

આંધ્રપ્રદેશના પુટ્ટપર્થીમાં શ્રી સત્ય સાંઈ બાબાની જન્મ શતાબ્દી ઉજવણી યોજાઈ હતી. જેમાં રાજકારણથી લઈને સિનેમા સુધીની હસ્તીઓએ હાજરી આપી હતી. આ ખાસ પ્રસંગે ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચને સત્ય સાંઈ બાબાના ઉપદેશોને યાદ કર્યા હતા.
આંધ્રપ્રદેશના પુટ્ટપર્થીમાં શ્રી સત્ય સાંઈ બાબાના જન્મ શતાબ્દી સમારોહમાં પ્રધાનમંત્રી મોદી, આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી ચંદ્રબાબુ નાયડુ અને અભિનેત્રી ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચને હાજરી આપી હતી. કાર્યક્રમમાં બોલતા, ઐશ્વર્યા રાયે પ્રધાનમંત્રી મોદીનો આભાર માન્યો અને સત્ય સાંઈ બાબા દ્વારા બતાવેલા માર્ગ પર ચાલવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી. આ દરમિયાન મંચ પર ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચને પીએમ મોદીના ચરણ સ્પર્શ કર્યા અને પ્રધાનમંત્રીએ તેમને આશીર્વાદ પણ આપ્યા.
સ્વામીજીના ઉપદેશોને યાદ કર્યા
આ કાર્યક્રમમાં ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચને કહ્યું, “આ ખાસ પ્રસંગે અમારી સાથે જોડાવા બદલ હું વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો આભારી છું. તેમના પ્રેરણાદાયી શબ્દો સાંભળીને હું ઉત્સાહિત છું. આ શતાબ્દી ઉજવણીમાં મોદીજીની હાજરી આપણને શ્રી સત્ય સાંઈ બાબાના ઉપદેશોની યાદ અપાવે છે. સ્વામીજીએ કહ્યું હતું કે માનવતાની સેવા એ ભગવાનની સેવા છે. સ્વામીજી હંમેશા અર્થપૂર્ણ, હેતુપૂર્ણ અને આધ્યાત્મિક જીવન જીવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરતા હતા. તેમણે પાંચ બાબતોના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો: શિસ્ત, સમર્પણ, ભક્તિ, નિશ્ચય અને શાણપણ.”
આ કાર્યક્રમમાં ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચન સાદા પોશાકમાં જોવા મળી
આ કાર્યક્રમમાં ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચન પણ સિમ્પલ આઉટફિટમાં જોવા મળી હતી. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન તે એક જગ્યાએ ફૂલો અર્પણ કરતી જોવા મળી હતી.સત્ય સાંઈ બાબા સાથે જોડાયેલા આ કાર્યક્રમમાં તે ખૂબ ખુશ દેખાઈ રહી હતી.
ઐશ્વર્યા રાયે બે વર્ષ પહેલાં દક્ષિણ ભારતીય ફિલ્મ પોનીયિન સેલ્વનમાં અભિનય કર્યો હતો. ત્યારથી તેણીએ કોઈ પ્રોજેક્ટ કર્યો નથી. જોકે, તે આ વર્ષે કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં જોવા મળી હતી. ત્યાં પણ, તેણી તેના લુક માટે ખૂબ ચર્ચામાં રહી હતી