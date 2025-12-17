દેશભરમાં AI આધારિત ટોલ કલેક્શન સિસ્ટમ લાગુ કરાશે

આગામી વર્ષોમાં, ભારતીય હાઇવે સિસ્ટમ એક હાઇ-ટેક અને સ્માર્ટ ટ્રાન્સપોર્ટ નેટવર્કમાં રૂપાંતરિત થવાની તૈયારીમાં છે, જેનો લાભ જનતાથી લઈને સરકાર સુધી દરેકને મળશે. ભારતમાં હાઇવે મુસાફરો આગામી વર્ષોમાં નોંધપાત્ર રાહત અનુભવવા માટે તૈયાર છે. હા, કારણ કે કેન્દ્રીય માર્ગ પરિવહન અને હાઇવે મંત્રી નીતિન ગડકરીએ જાહેરાત કરી છે કે 2026 ના અંત સુધીમાં દેશભરમાં AI આધારિત ડિજિટલ ટોલ કલેક્શન સિસ્ટમ સંપૂર્ણપણે લાગુ કરવામાં આવશે. આ પછી, ટોલ પ્લાઝા પર રોકાવાની જરૂર રહેશે નહીં. ચાલો તેની વિગતો વિગતવાર જોઈએ. MLFF (મલ્ટિ-લેન ફ્રી ફ્લો) એક અદ્યતન ટેકનોલોજી છે જે વાહનોને રોકાયા વિના ઉચ્ચ ઝડપે ટોલ પ્લાઝા પાર કરવાની મંજૂરી આપે છે. હાલમાં, FASTag ને કારણે, ટોલ પ્લાઝા પર રાહ જોવાનો સમય લગભગ 60 સેકન્ડ થઈ ગયો છે, પરંતુ MLFF ના અમલીકરણ સાથે, આ સમય શૂન્ય મિનિટ થઈ જશે.
AI અને નંબર પ્લેટ દ્વારા ઓળખ કરવામાં આવશે
નીતિન ગડકરીના મતે, આ સિસ્ટમ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) અને નંબર પ્લેટ ઓળખ ટેકનોલોજી પર આધારિત હશે. ઉપગ્રહો અને કેમેરાનો ઉપયોગ કરીને વાહનો ઓળખવામાં આવશે, અને ટોલ આપમેળે કાપવામાં આવશે. આ સમય દરમિયાન, વાહનો 80 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ટોલ પ્લાઝા પાર કરી શકશે.
સામાન્ય જનતા માટે શું ફાયદા થશે?
આ નવી સિસ્ટમ સામાન્ય મુસાફરોને ઘણા નોંધપાત્ર ફાયદાઓ પ્રદાન કરશે. સૌથી મહત્વપૂર્ણ ફાયદો ટોલ પ્લાઝા પર ટ્રાફિક જામ દૂર થવાનો રહેશે. વધુમાં, મુસાફરીનો સમય ઓછો થશે અને ઇંધણની બચત થશે. વધુમાં, વારંવાર બ્રેક મારવાની અને રોકવાની કોઈ ઝંઝટ રહેશે નહીં. સરકારના મતે, આ સિસ્ટમ વાર્ષિક આશરે ₹1,500 કરોડના ઇંધણની બચત કરશે.
સરકારી આવકમાં પણ વધારો થશે
ગડકરીએ જણાવ્યું હતું કે FASTag ના અમલીકરણથી સરકારની આવકમાં પહેલાથી જ આશરે ₹5,000 કરોડનો વધારો થયો છે. MLFF સિસ્ટમના સંપૂર્ણ અમલીકરણ પછી, સરકારની આવકમાં વધુ ₹6,000 કરોડનો વધારો થવાની ધારણા છે. વધુમાં, ટોલ ચોરી અને અનિયમિતતાઓ પર સંપૂર્ણપણે નિયંત્રણ લાવવામાં આવશે.
ભ્રષ્ટાચારમુક્ત અને પારદર્શક વ્યવસ્થા
મંત્રીએ સ્પષ્ટતા કરી કે સરકારનો ધ્યેય ટોલ વસૂલાતને સંપૂર્ણપણે પારદર્શક અને ભ્રષ્ટાચારમુક્ત બનાવવાનો છે. જોકે, તેમણે એમ પણ કહ્યું કે કેન્દ્ર સરકાર ફક્ત રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો માટે જવાબદાર છે, રાજ્ય કે શહેરના રસ્તાઓ માટે નહીં.