PM મોદી અટલ જયંતિ પર લખનૌની મુલાકાત લેશે, ‘રાષ્ટ્ર પ્રેરણા સ્થળ’નું ઉદ્ઘાટન કરશે

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી 25 ડિસેમ્બરે ભૂતપૂર્વ પ્રધાનમંત્રી ભારત રત્ન અટલ બિહારી વાજપેયીની જન્મજયંતિ નિમિત્તે લખનૌની મુલાકાત લેશે. તેઓ હરદોઈ રોડ પર નવનિર્મિત ‘રાષ્ટ્ર પ્રેરણા સ્થળ’નું ઉદ્ઘાટન કરશે. બુધવારે, મુખ્યમંત્રી યોગીએ પીએમ મોદીની મુલાકાત પહેલા ‘રાષ્ટ્ર પ્રેરણા સ્થળ’નું નિરીક્ષણ કર્યું.

25 ડિસેમ્બરે, પીએમ મોદી અટલ બિહારી વાજપેયી, પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય અને ડૉ. શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીના જીવનને સમર્પિત સંગ્રહાલયનું પણ ઉદ્ઘાટન કરશે. આ ત્રણેય પ્રતિમાઓનું પ્રોજેક્શન મેપિંગ પણ ઉપલબ્ધ રહેશે, જેમાં રાત્રે તેમને વિવિધ પોશાકમાં પ્રદર્શિત કરવામાં આવશે. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન, પીએમ મોદી અટલ બિહારી વાજપેયીને શ્રદ્ધાંજલિ આપશે અને લગભગ 100,000 લોકો ઉપસ્થિત રહે તેવી અપેક્ષા રાખતા વિશાળ જાહેર સભાને સંબોધિત કરશે.

અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, 25 ડિસેમ્બરે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સૌપ્રથમ મ્યુઝિયમ બ્લોકનું નિરીક્ષણ કરશે, પછી ત્રણેય પ્રતિમાઓને ફૂલો અર્પણ કરશે અને પછી સભાને સંબોધિત કરશે. તેઓ બપોરે 1:00 વાગ્યે જનતાને સંબોધવા માટે સ્ટેજ પર પહોંચશે. તેમની સાથે સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહ, રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલ, મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ અને લખનૌ અને ઉત્તર પ્રદેશ સરકારના વરિષ્ઠ ભાજપ નેતાઓ સ્ટેજ પર જોડાશે.

રાષ્ટ્રીય પ્રેરણા સ્થળ સંકુલમાં અટલ બિહારી વાજપેયી, પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય અને ડૉ. શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીની 65 ફૂટ ઊંચી કાંસ્ય પ્રતિમાઓ છે. આશરે 65 એકરમાં ફેલાયેલા આ સંકુલમાં મ્યુઝિયમ બ્લોક, કાફેટેરિયા, ધ્યાન કેન્દ્ર, એમ્ફીથિયેટર, પાર્કિંગ અને ગ્રીન પાથવેનો સમાવેશ થાય છે. સ્ટેજ સુધી પહોંચવા માટે હાઇડ્રોલિક લિફ્ટ પણ સ્થાપિત કરવામાં આવી છે.

