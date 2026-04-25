સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી: સીલબંધ બેગોમાં મતદાન સામગ્રી સુપ્રત

Ahmedabad Municipal Elections 2026: Voting Materials Handed Over in Sealed Bags for Tomorrow's Polling

અમદાવાદ: મહાનગર પાલિકાની સામાન્ય ચૂંટણી 2026ની ચૂંટણીનું 26 એપ્રિલને રવિવારે સવારથી મતદાન શરૂ થશે. એ પહેલાં અમદાવાદ શહેરના નક્કી કરેલા ડીસ્પેચિંગ – રીસિવિંગ સેન્ટર પર ચૂંટણી પહેલાંની તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી હતી. પોલિંગ ઓફિસરો દ્વારા ઇ.વી.એમ મશીન તેમજ મતદાનની સામગ્રી ડિસ્પેચિંગ સેન્ટરથી મતદાન મથક સુધી સુરક્ષિત પહોંચાડવાની કામગીરી કરવામાં આવી હતી. ચૂંટણી પૂર્વે અમદાવાદ શહેરના પશ્વિમ વિસ્તારની નવરંગ સ્કૂલમાં ઇ.વી.એમ મશીનની સાથે મતદાન સામગ્રી પોલિંગ ઓફિસરો દ્વારા મતદાન મથક સુધી પહોંચાડવામાં આવી હતી. જેમાં 1.સુપ્રત કરેલ મત પત્રકો 2. મતદાર યાદી માર્ક કોપી 3.ધાતુનું સીલ 4. વિશિષ્ટતા દર્શક સિક્કો 5. એરોક્રોસ માર્ક 6. અવિલોપ્ય સાહીની બોટલ 7.પેપર સીલ 8. સ્પેશ્યલ ટેગ 9. મતદાન મથકનો વિસ્તાર દર્શાવતી નોટિસ 10. હરીફ ઉમેદવારોની યાદી 11.ઉમેદવાર તથા ચૂંટણી એજન્ટની સહીના નમુના 12. મત કુટિક – પરચુરણ કીટ જેવી મતદાન સામગ્રીનો સમાવેશ થાય છે. અમદાવાદ મહાનગર પાલિકાની ચૂંટણી પહેલાં પોલીસ જવાનોના ચૂસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે ઇ.વી.એમ મશીન સ્ટ્રોંગ રૂમમાંથી પોલિંગ ઓફિસરોને સુપ્રત કરવામાં આવ્યા હતા. આ વર્ષે વાદળી રંગની બેગોમાં સીલ મતદાનની સામગ્રી એ.એમ.ટી.એસ બસો દ્વારા મતદાન મથક સુધી પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી.

(પ્રજ્ઞેશ વ્યાસ – અમદાવાદ)

